여야, 29일 본회의서 비쟁점법안 90건 합의 처리키로

여야는 오는 29일 국회 본회의에서 비쟁점 법안 90건을 상정해 처리하기로 합의했다.



더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 28일 국회에서 회동한 뒤 이같이 합의했다고 밝혔다.

더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표(왼쪽)와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표가 28일 국회에서 오는 29일로 예고된 본회의 안건 협상을 위해 운영위원장실로 나란히 향하고 있다. 연합뉴스

천 원내수석은 비공개 회동 후 기자들에게 "현재 상정된 175건의 법안 중 여야가 협의를 통해 시급하고 민생 현안과 관련된 법안을 우선 선정해 90건을 처리하기로 합의했다"고 전했다.



그는 "국회법 등 조금 더 논의가 필요한 부분은 오늘 중으로 원내대표 간 회동에서 논의해 확정할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.



유 원내수석은 "내일 본회의에 상정하기로 합의한 90건의 법안 중 우리가 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 신청했던 법안은 (필리버스터를) 철회하는 형식으로 처리하기로 했다"고 말했다.



민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표는 이날 오후 국회에서 따로 만나 여당이 추진하는 국회 필리버스터 본회의 사회권 이양 등을 담은 국회법 개정안에 대해 추가 논의를 이어갈 방침이다.

