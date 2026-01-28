'흑백2' 정호영 "믹서기 광고 안 들어와…연락 달라"

넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 출연한 셰프 정호영이 광고가 안 들어온다고 말한다.

그는 28일 오후 10시30분 방송하는 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연한다.

정호영 셰프. MBC '라디오스타' 캡처

정호영은 "저희가 요리하는 장면보다 믹서기 장면이 화제가 됐다"며 "이제 샘킴 셰프하고 믹서기 광고 같은 거 했으면 좋겠다"고 한다.

그는 "광고에서 누가 좀 갈아줬으면 좋겠다 그러면 샘킴이 믹서기 들고 갈고 있으면 좋은데 아직 안 들어왔다"고 덧붙인다.

정호영은 "그래도 하나 정도 찍었으면 좋겠는데 너무 좋아하는 사람만 좋아하고 우리 둘은 안 좋아하는 것 같다"고 말한다.

그는 "손종원 셰프님이 제일 핫한 것 같다"며 "제가 광고주여도 그쪽으로 갈 것 같다"고 한다.

정호영은 "관계자 여러분 저희 원 플러스 원으로 싸게도 괜찮으니까 연락 주시면 열심히 하겠다"고 말한다.

샘킴은 "정호영 셰프는 문의가 없다고 하는데 전 연락 많이 왔다"고 한다.

<뉴시스>

