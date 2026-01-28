“우리 애기 괜찮은 거죠?”…英 압타밀 리콜에 술렁인 맘카페

이른바 ‘강남 분유’로 알려진 프랑스 고급 분유 브랜드 ‘압타밀’ 일부 제품에서 구토 등을 유발하는 독소가 검출돼 리콜 조치가 취해졌다는 소식이 전해지자 맘카페가 술렁이고 있다. 국내 압타밀 판매처는 한국 유통 제품은 안전하다며 진화에 나섰다.

27일(현지시간) 영국 BBC방송 등에 따르면, 프랑스 식품 기업 ‘다논’은 800g 용량의 압타밀 영아용 조제분유 제품에 대한 리콜 조치를 지난 23일 유럽 지역에서 시작했다. 지난해 5~7월 영국 등 유럽 국가들에서 판매됐고 유통 기한이 ‘올해 10월 31일까지’로 적혀있는 제품 대상이다.

이번 리콜 조치는 영국 등에서 유통된 일부 상품에 ‘세레울리드’가 포함된 것으로 확인돼 실시됐다. 세레울리드는 인체에 유입됐을 때 구토와 복통, 설사 등 식중독 증상을 유발하는 유해 성분이라는 게 영국 식품기준청(FSA)의 판단이다. 고열에 강한 특성 때문에 가공 과정에서도 쉽게 파괴되지 않는 것으로 알려져 있다. FSA는 “조사 결과 (압타밀) 제품 오염 문제는 원료 공급 업체에서 비롯된 것으로 파악됐다”고 공지했다.

이러한 소식이 알려지자 아이를 가진 부모들의 우려가 커지고 있다. 압타밀은 일명 ‘강남 분유’로 불리며 국내에서도 큰 인기를 끌고 있는 제품이다. 28일 다수의 육아 관련 온라인 커뮤니티에는 “어제도 압타밀을 먹였는데 이거 괜찮은 거냐” “애기 데리고 병원에 가봐야 하는 거 아니냐”라는 등 아이의 안전을 걱정하는 다수의 글이 게시됐다. 심지어 압타밀을 대체할 다른 분유를 물어보는 글도 여럿 올라왔고 여기에 수십건의 댓글이 달리기도 했다.

이번 이슈로 고객 이탈 우려가 커지자 국내 판매처는 진화에 나섰다. 압타밀 분유의 한국 총판 업체인 ‘다논 뉴트리시아 코리아’는 자사 홈페이지를 통해 “현재 한국에서 뉴트리시아를 통해 공식적으로 판매되는 모든 압타밀 제품은 식품의약품안전처(식약처)의 엄격한 안전한 기준을 충족하고 있다”며 “이번 해외 리콜 이슈와는 무관하다”고 공지했다.

식약처도 전날 “국내에 유통되는 분유 제품 113품목을 전수 검사한 결과 세레울리드가 검출되지 않았다”고 밝혔다. 다만 ‘해외 직구’를 통해 문제의 제품을 구매할 가능성에 대비해 네이버쇼핑 등 온라인 플랫폼 업체에 ‘판매 및 구매대행 금지’를 요청했다고 덧붙였다. 리콜 대상 해당 여부는 식약처가 운영하는 ‘식품안전나라’를 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지