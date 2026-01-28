SK이노, 정유·화학 웃었지만 배터리 아쉽네

SK이노베이션이 지난해 4분기 및 연간 실적을 발표했다. 정유•화학에선 선전했지만 배터리 부문서는 다소 아쉬운 성적표를 받아들였다.

28일 SK이노베이션은 매출 19조6713억원, 영업이익 2947억원을 달성했다고 밝혔다. 지난해 연간 매출액은 80조2961억원, 영업이익은 4481억원을 기록했다.

SK이노베이션 울산CLX 전경. SK이노베이션 제공

지난해 4분기 영업외손실은 배터리 사업 관련 손상으로 전분기 대비 적자폭이 확대된 4조 6573억원을 기록했다. 이에 따른 세전손실은 4분기 기준 4조3626억원, 연간 5조8204억원이다. 미국 포드 자동차와의 ‘블루오벌SK’ 합작법인 구조재편 과정에서 반영한 자산 손상을 포함, SK온이 4분기 총 4조 2000억원 규모의 손상을 인식했다.

SK이노베이션 관계자는 “이번 손상 인식은 회계 기준에 따라 자산 가치를 현실화하는 과정에서 발생한 일회성 조정으로 현금흐름에는 직접적 영향이 없다”며 “1분기 중 포드가 켄터키 공장의 자산과 부채를 인수하게 되므로, 당사 재무구조는 연말 대비 개선될 것”이라고 밝혔다.

사업부 별로 보면 정유•화학 분야는 비교적 선전했다. 석유사업은 산유국의 원유 공식 판매가격(OSP) 인하 및 석유제품 시황 개선에 따른 정제마진 상승 덕을 봤다. 우크라이나의 러시아 정유시설 드론 공격에 따른 가동 차질과 난방용 석유제품의 계절적 성수기 진입 등 영향으로 등·경유 제품 스프레드(마진)가 강세를 이어가며 전 분기 대비 영업이익이 1707억원 늘었다.

화학사업은 신규 고순도 테레프탈산(PTA) 설비 가동효과와 전방 산업 수요 증가로 파라자일렌(PX) 시황이 개선돼 영업손실폭이 축소됐다.

윤활유사업은 유가하락에 따른 마진 상승 및 고급 윤활기유 제품군인 그룹Ⅲ의 판매량 증가로 전분기 대비 영업이익이 104억 증가했다. 비수기 여파를 이겨냈다.

석유개발사업은 유가 하락 및 판매 물량 감소 영향으로 영업이익이 전분기보다 소폭(83억원) 감소했다.

전기차 캐즘 여파로 어려움을 겪는 배터리 산업은 다소 아쉬운 성적표를 받아들였다.

배터리사업은 미 전기차 구매 보조금 폐지에 따른 판매량 감소로 매출이 줄고 영업적자가 확대됐다. 북미 시장 고객사의 재고 조정 및 연말 완성차 공장 휴무 등에 따른 가동률 저하, 첨단제조생산세액공제(AMPC) 감소도 영업손실 확대에 영향을 미쳤다. 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 AMPC 수혜 규모는 1013억원이다.

한편, SK이노베이션은 재무 구조 개선과 미래 성장 동력 확보를 위해 27일 이사회에서 2025년 회계연도에 대한 무배당을 결정했다. 회사 측은 “당장의 현금 유출을 줄여 재무 건전성을 조기에 회복하고 이를 바탕으로 기업가치를 높여 향후 더 큰 주주환원으로 보답하기 위한 고육지책”이라고 설명했다.

서건기 SK이노베이션 재무본부장은 “올해 ‘본원적 경쟁력 강화'와 '재무건전성 개선 지속', ‘미래 성장 동력인 전기화 추진' 과제를 중점 추진할 것”이라며 “2026년은 SK이노베이션이 재무적 내실과 미래 성장이라는 두 마리 토끼를 잡고, 진정한 글로벌 에너지 기업으로 거듭나는 원년이 될 것”이라고 말했다.

