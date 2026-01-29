경남, 청년에 농지 ‘선임대·후분양’ 지원

경남도가 스마트농업 중심의 미래농업 전환과 고부가가치 농식품 산업 육성, 농업인 소득 안정과 먹거리 선순환 관련 민생 정책 등 농업 분야 주요 시책을 발표했다.



28일 경남도에 따르면 도는 올해를 농정 대전환의 원년으로 삼고, 청년을 중심으로 한 스마트농업 확산과 농업 전반의 구조 혁신을 통해 지속 가능한 미래농업과 고부가가치·수출 중심의 경남 농업을 본격 추진한다.



도는 농지 확보에 어려움을 겪는 청년농업인을 대상으로 전국 최초 ‘청년농업인 분양 스마트농업단지 조성사업’을 추진할 계획이다. 이는 도가 농림축산식품부에 제안해 2026년 정부 정책에 신규 반영된 사업으로, 국비 89억원을 전액 투입해 밀양시 일원에 10㏊ 규모로 조성될 예정이다. 청년농이 10∼30년간 농지를 임차한 뒤 분할 상환을 통해 소유권을 이전받는 ‘선임대·후분양’ 방식으로, 청년농의 안정적인 정착과 창업을 지원한다.또 영남권 친환경 농산물 종합물류센터 유치를 본격 추진한다. 도는 올 상반기 타당성 조사를 실시해 사업 필요성과 입지 적정성·경제성을 검증하고, 농식품부와의 협의를 통해 정부 계획 반영과 국비 확보에 나설 계획이다.



이뿐만 아니라 농업의 고부가가치화를 위해 지난해 지정된 그린바이오산업 육성지구를 중심으로 핵심 산업 인프라 구축을 본격화한다. 총사업비 463억원을 투입해 진주시 문산읍 일원에 ‘천연물 소재 전주기 표준화 허브’를 조성하고, 농산물을 기능성·산업용 고부가 소재로 전환하는 기반을 마련할 방침이다.

