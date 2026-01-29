[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 29일 (목요일) 신용불량자에게 구원의 손이 온다

96년생 극장이나 차안에서 이성 만남이 있다. 84년생 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다. 72년생 상사의 충고를 좋게 받아들여라. 60년생 경험하지 못한 일이 일어난다. 48년생 자신을 비하하는 말을 듣는다. 36년생 인생은 한 걸음이 거울이다.

97년생 중요한 임무를 맡아 능력을 발휘한다. 85년생 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 73년생 모든 일에 열과 성을 다하자. 61년생 쓸모 있는 지혜로운 것을 배워라. 49년생 궁극적인 목표가 무엇인가 인식하자. 37년생 이일은 시간적인 여유가 없다.

98년생 신용불량자는 구원의 손이 온다. 86년생 유흥업 음식업 목욕숙박업은 광고에 성과가 있다. 74년생 이미 정해진 것은 방법이 없다. 62년생 내면을 살찌우는 게 중요하다. 50년생 이일은 조금 더 두고보자. 38년생 루머에 일일이 대응하지 말자.

99년생 준비하지 않는 자는 성공이 없다. 87년생 갈등이 깊어지는 것은 자존심과 관계있다. 75년생 말없이 실천하는 자는 덕이온다. 63년생 빠른 정보를 흡수하자. 51년생 뜻하지 않은 재물이 들어온다. 39년생 순리대로 움직이니 모두 편안하다.

00년생 오늘 일 중에 시행착오는 바로잡아라. 88년생 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 76년생 연인과 함께 보내는 시간이 즐겁다. 64년생 부부싸움이 예상되니 조심하자. 52년생 일에따라 시기를 제대로 택하자. 40년생 일방적인 인간관계는 어렵다. 28년생 의욕만으로 되는 일이 없다.

01년생 갈등이 생긴다 남과 말다툼 조심하라 89년생 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 77년생 자통차매매 통신업 소개업은 광고에 성과가 있다. 65년생 일을 무사히 마무리짓자. 53년생 원하는 것이 무엇인지 정확히 분석하자. 41년생 가장 중요한 것은 건강이다. 29년생 최선을 다했으면 차분히 지켜볼 것.

02년생 경기가 어렵다 현상유지가 최상이다. 90년생 극을 달리면 더 위험하고 손해보기 쉽다. 78년생 하면 된다는 마음으로 일하자. 66년생 거래처를 대비하는 것이 좋다. 54년생 짚고 넘어갈 일을 대충 하지말자. 42년생 급한 불을 끄는 것은 좋다. 30년생 잘못되었다 싶으면 신속히 바꾸어라.

03년생 결혼이나 출산에 경사가 있겠다. 91년생 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 79년생 마음에 없는 말은 오래가지 않는다. 67년생 움직이는 방향을 잘 택하라. 55년생 윗사람의 도움을 얻으면 좋다. 43년생 건강에 좋다고 남용하지 말자. 31년생 열심히 일한 만큼 대가를 얻는다.

04년생 성과가 좋아 주변 사람에게 인정받는다. 92년생 뜬구름 잡지 말고 맡은 일에 충실해라. 80년생 레저관광업 아동품점 악세살이점은 광고에 성과 있다. 68년생 무엇을 선택할지 딜레마에 빠진다. 56년생 심약한 사람은 건강을 잃을수 있다. 44년생 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다. 32년생 기대하지 않았지만 의외의 행운이 찾아옴.

05년생 돈 벌기 어렵운 운이다 93년생; 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 81년생 가벼운 눈인사라도 나누자. 69년생 직업적인 어려움은 다소 있다. 57년생 자신을 정직하고 당당하게 키우자. 45년생 일방적인 인간관계는 자제하자. 33년생 미루었던 일 시작해보라. 도움 따르는 길운.

06년생 94년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다. 82년생 친구들이 만나주질 않는구나. 70년생 마음에 없는 말은 잠깐 유익이다. 58년생 금전적인 소비가 커진다. 46년생 타잉에게 베풀수있는 여유가 좋다. 34년생 하는 일이 늦어지는 운이다.

95년생 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 83년생 부동산 대여업 금융업은 광고에 성과가 있다. 71년생 힘들다고 웅크리지 말자. 59년생 선량한 사람은 착한 일을 한다. 47년생 독선이 지나치면 반감을 산다. 35년생 과욕만 부리지 않는다면 길하다.

백운철학원

