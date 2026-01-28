외국인 택시비 사비로 대신 결제한 경찰관…“당연한 일 했을 뿐”

대구를 찾은 한 일본인 출장객이 택시비 카드 결제가 안 돼 안절부절못하다 경찰관의 도움을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

27일 남산지구대를 찾은 우메무라(왼쪽)씨가 감영대(왼쪽 세번째) 경사와 만나 기념 촬영을 하고 있다. 대구 중부경찰서 제공

28일 대구 중부경찰서에 따르면, 지난 9일 오전 1시44분 대구에 출장을 온 우메무라(44)씨가 카드 결제 문제로 택시 기사와 실랑이를 벌이고 있다는 신고를 접수했다.

현장에 출동한 남산지구대 김영대 경사는 언어 소통에 어려움이 있었지만, 휴대전화 번역기를 활용해 우메무라씨의 사정을 전해 들었다.

김 경사는 우메무라씨가 고의로 택시 요금을 내지 않은 것을 확인한 뒤 당황한 그를 진정시키고 7만원의 택시비를 사비로 선뜻 대신 결제했다. 낯선 타국에서 택시비로 곤욕을 치를 뻔한 외국인 방문객에게 먼저 손을 내밀며 적극적인 조치를 한 것이다.

이후 일본으로 돌아간 우메무라씨는 김 경사의 따뜻한 배려를 잊지 못해 감사의 마음을 직접 전하고자 전날 대구를 다시 찾았다. 수소문 끝에 남산지구대에서 김 경사와 재회한 그는 빌린 요금 7만원을 갚으며 진심 어린 고마움을 전했다.

김영대 경사는 “경찰관으로서 당연한 소임을 다했을 뿐”이라며 “작은 도움이 큰 보람으로 돌아와 기쁘다”고 웃으며 말했다.

