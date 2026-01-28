서울교육 방향 바꾼다… 정근식 교육감 “역량 기반·상향식으로 전환”

정근식 서울시교육감이 “서울교육의 방향을 ‘지식 이해 중심’에서 ‘역량 기반 교육’으로, 정책 추진 방식을 ‘하향식’에서 ‘상향식’으로 전환하겠다”고 밝혔다.

정 교육감은 28일 오전 서울 종로구 서울시교육청에서 열린 2026 신년 기자회견에서 ‘서울교육 백년의 꿈, 변화를 넘어 전환으로’를 주제로 3대 서울교육 패러다임 전환을 발표했다. 그는 학생 성장을 중심에 두고 교육 내용과 정책 실행 방식, 거버넌스 전반을 근본적으로 바꾸겠다고 밝혔다.

정 교육감은 “교육은 ‘얼마나 많이 알고 있는가’에서 벗어나 학생이 ‘무엇을 할 수 있고 어떻게 성장하고 있는가’를 묻는 교육으로 바뀌어야 한다”며 “배움의 전이와 일반화를 이끄는 개념 기반 교육과정, 초·중·고 이음과 대학·평생학습까지 연계되는 역량 기반 교육으로 전환을 본격 추진하겠다”고 말했다.

정책 실행 방식도 현장 중심으로 전환한다. 그는 “현장에서 이미 실현되고 검증된 정책을 신속히 도입·공유해 학교의 행정적·교육적 부담을 실질적으로 줄이겠다”며 “정책의 수립부터 실천과 평가까지 전 과정이 현장에서 출발해 다시 현장으로 환류되는 바텀업(상향식) 선순환 구조가 안정적으로 안착되도록 체계화하겠다”고 밝혔다.

학생 성장을 중심에 둔 동반자적 거버넌스 구축도 주요 과제로 제시했다. 정 교육감은 “학생·학부모·교사가 동반자로 참여할 수 있는 제도적 통로를 마련하고 주요 교육정책은 공론화를 통해 사회적 논의를 확장하며 합의에 기반한 추진을 강화하겠다”며 “교육부, 국가교육위원회와 긴밀히 협력해 서울교육의 현장 경험과 성과가 국가정책 설계로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

이와 함께 서울교육 패러다임 전환을 뒷받침할 종합 정책 수립에도 나선다. 마음건강, 대입제도, 독서교육, AI교육 등 관련 정책을 마련하는 한편, 유치원 무상교육을 비롯해 교권 보호와 교원 역량 강화를 위한 연수 체계, 공교육이 책임지는 진로·진학 교육을 추진한다.

사교육과 관련한 종합대책도 예고했다. 그는 “사교육 대책에 대한 종합계획 또한 곧 발표될 예정”이라며 “어떤 부분은 입법적인 제안으로 어떤 부분은 구체적인 규제안으로 교육부와 긴밀히 협력하면서 만들고 있다”고 설명했다. 특히 정 교육감은 “지금까지 사교육에 대해선 과도하게 규제일변도로 진행돼 효과가 없었다”며 “노동시장의 학벌만능주의, 대학 서열화와 입시제의 폐해 등 사회 구조적 문제를 큰 틀에서 해결해야 사교육 문제도 해결할 수 있다”고 했다.

정 교육감은 “2026년 병오년을 맞아 학생 성장이라는 방향을 향해 교육공동체와 함께 호흡하며 거침없이 나아가겠다”며 “모든 교육 정책의 유일한 나침반은 언제나 우리 학생들임을 기억하며 단단한 기초와 넓은 시선으로 서울교육 백년의 미래를 열어가겠다”고 강조했다.

