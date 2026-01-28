달콤한 겨울, 충북 영동군 곶감축제 열린다

충북 영동군의 곶감이 겨울의 차가운 바람 속에서 축제의 온기를 전한다.

군은 지역 대표 겨울 축제인 ‘2026 영동곶감축제’를 오는 30일부터 다음 달 1일까지 3일간 영동천 하상주차장 일원에서 개최한다고 28일 밝혔다. 이번 축제는 지역 특산물인 영동곶감의 우수성을 알리고 농가 소득 증대와 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

충북 영동군의 ‘2026 영동곶감축제’ 포스터. 영동군 제공

축제 주 무대에서는 색다른 공연이 이어진다. 첫날은 난계국악단 공연과 대중가수 무대, 불꽃놀이가 준비됐다. 둘째 날에는 군민과 관광객이 함께하는 한마음콘서트가 열린다. 마지막 날에는 가족 단위 관람객을 위한 마술 공연과 유튜브 인기 채널 ‘인싸가족’ 공연이 펼쳐진다.

곶감 전시∙홍보관과 시식 행사, 농∙특산물 판매장도 운영된다. 특히 곶감 판매는 가격 정찰제를 도입해 곶감 1kg 2만5000원, 2kg 4만원 등 예년과 동일한 가격으로 판매해 합리적 구매를 돕는다.

밤∙가래떡 굽기 체험, 곶감 조형물 등 다양한 부대시설이 마련돼 겨울철 가족 관광객에게 특별한 추억을 선사한다. 축제는 인근 전통시장과 연계해 운영돼 지역 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

(재)영동군문화관광재단 관계자는 “올해 축제는 가족 모두가 함께 즐길 수 있게 다양하고 강화한 프로그램을 선보인다”며 “충북 영동에서 겨울의 달콤함도 맛보고 추억도 쌓길 기대한다”고 말했다.

