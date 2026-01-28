전원주, 남편 외도 목격 "예쁜 여자랑 호텔…나 보고 기절"

배우 전원주가 생전 남편의 외도 현장을 직접 목격했던 일화를 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '"내가 갈 때까지 좋은 곳에서 편안히 계세요" 미우나 고우나 그리운 나의 신랑 만나고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진=유튜브 채널 전원주인공 캡처

영상에는 설을 앞두고 전원주가 40년 지기 절친 배우 서우림과 함께 남편이 안치된 납골당을 찾는 모습이 담겼다.

전원주는 남편을 떠올리며 "여자 관계도 있었고, 돈도 막 쓰고 다녔다"고 말했다.

그는 "내가 한창 바쁠 때 전화가 와서 남편이 예쁜 여자랑 호텔로 들어간다는 얘길 들었다"며 "다른 휴대폰으로 전화를 걸어 '오피스텔에 있는 여자다, 빨리 와달라'고 했다"고 떠올렸다.

이어 "문 앞에 앉아 기다리고 있는데 (남편이) 들어오다 나를 보고 기절을 하더라"고 당시 상황을 전했다.

다만 그는 "(남편이) 가기 전에는 진심이 돌아오더라. 손을 꼭 잡고 좋은 데 기부하고 베풀며 살라고 하더라"며 남편의 마지막을 떠올렸다.

그러면서 "파주에서 기부 1등이었다. 정말 많이 베풀고 살았다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지