충북 진천, 근로자 평균 급여 4000만원 넘겼다… 경제 구조 변화

충북 진천군 근로자 평균 급여가 4000만원을 넘긴 것으로 나타났다.

군은 주소지 기준 근로자 평균 급여가 장기간에 걸쳐 가파른 상승 곡선을 그리며 전국에서 손꼽는 성장세를 이어가고 있다고 28일 밝혔다. 평균 급여도 상승했다.

충북 진천군 근로자 평균 급여 증가 추이. 진천군 제공

국세통계포털(TASIS)에 따르면 2024년 진천군 주소지 기준 근로자 평균 급여는 4059만 원으로 집계됐다. 이는 2016년 2789만원 대비 8년간 1270만 원이 늘어난 수치다. 상승률은 45.5%에 달한다. 전국 229개 기초 지자체 중 7위, 82개 군 단위 지자체 중에서는 1위다.

같은 기간 전국 평균 상승률(35.3%)과 충북 평균(34.8%)을 크게 웃돌았다. 원천징수지 기준 평균 급여 역시 3267만 원에서 4649만 원으로 42.3% 증가해 7년 연속 도내 1위를 지켰다.

진천 지역 경제의 구조적 변화도 가져왔다. 군은 지난 10년간 매년 1조원 이상, 누적 15조1132억원의 투자유치를 달성했다. 이를 통해 1만8300명 이상의 고용을 창출했고 인구도 1만 8600여명 늘었다.

군은 이런 성과의 이유로 투자와 일자리 창출, 인구 증가, 정주 여건 개선으로 이어지는 지역발전 선순환 구조를 꼽았다. 군은 앞으로 외지에서 출퇴근하는 근로자들의 정착을 유도하기 위해 성석지구 등 대규모 주거단지 조성에 속도를 낼 계획이다. 또 문화예술회관, 광혜원 개방형 다목적체육관 등 생활 인프라 확충에도 힘을 쏟아 주민 만족도를 높인다는 구상이다.

진천군 관계자는 “지속적인 투자유치와 일자리 전략이 주민들의 실질 소득 증가로 이어지고 있다”며 “급여 수준이 향상된 만큼 정주 기반을 지속해서 확충해 나가겠다”고 밝혔다.

