이선빈 "아이돌 연습생 출신…신사동 연습실서 살아"

배우 이선빈이 아이돌 연습생 시절을 회상했다.

27일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면'에서는 유재석, 유연석이 게스트로 출연한 이선빈, 김영대와 함께 서울 봉천동을 찾는 모습이 그려졌다.

이날 이선빈은 봉천동에서 자취를 시작했다고 밝혔다.

배우 이선빈. SBS '틈만 나면' 방송 화면 캡처

그는 "아이돌 연습생을 했을 때 신사동 연습실에서 살았다. 그러다 연습생 생활이 종료되고 프리랜서 모델로 전향하면서 친구와 봉천동에서 첫 자취를 시작했다"고 회상했다.

이어 "그땐 아무것도 모를 때라 그저 나를 담을 수 있는 곳만 찾은 거다. 아무 조건도 없이 집을 계약하고 보니 창 바로 앞에 벽이 있어서 평생 빛이 들지 않는 집이었다"며 "방에 집 구경을 해서 그걸 몰랐다"고 해 웃음을 안겼다.

이선빈은 출연자들과 함께 봉천동 골목을 지나자 "내가 살았을 때와 분위기는 그대로"라며 신기해했다.

그는 "그땐 서울대입구역에 아울렛 건물이 있었다. 거기까지 걸어가서 일주일에 네 번 노래방을 갔다"며 "그렇게 스트레스를 풀었다. 주인아주머니 잘 계시나 싶다"고 말했다.

