새만금 제2산단 지반조사 용역에 지역기업 배점 적용

새만금개발공사가 새만금 제2산업단지 조성사업 관련 용역 발주 과정에서 지역 기업 참여를 확대하며 지역경제 활성화에 속도를 내고 있다.

새만금개발공사는 다음 달 9일까지 입찰 공고 중인 ‘새만금 제2산업단지 조성사업 지반조사용역’에 지역 기업 배점을 적용했다고 28일 밝혔다. 이를 통해 전북 지역 기업의 사업 참여 기회를 넓히고, 실질적인 지역 수주 효과를 도모할 방침이다.

새만금 제2산업단지 조성사업 부지 위치도. 새만금개발공사 제공

공사는 앞서 134억 원 규모의 ‘새만금 제2산업단지 조성사업 조사설계용역’과 29억 원 규모의 ‘환경영향평가 및 기후변화영향평가용역’ 계약에서도 이를 적용해 지역 기업 용역 참여율을 30%까지 끌어올렸다. 이 과정에서 49억 원의 지역 수주 효과를 거둔 것으로 나타났다.

이번에 발주한 지반조사 용역은 25억 원 규모로, 적격심사낙찰제 방식이 적용된다. 특히 현 정부 국정과제인 ‘협력과 상생의 공정경제’ 기조에 맞춰 새만금 사업 지역 기업 우대 기준을 적용하고, 공동도급체 구성을 허용했다.

공사는 지역 기업이 해당 용역에 30% 이상 참여할 경우 8억 원 규모의 지역 수주 효과가 발생할 것으로 보고 있다. 이를 통해 전북 지역경제 활성화는 물론, 지역 건설업체의 기술력 제고와 우수 인력 확보 등 기업 경쟁력 강화로 이어질 것이라는 기대다.

나경균 새만금개발공사 사장은 “지역과 함께 성장하는 새만금 사업 실현을 위해 지역경제의 핵심 주체인 지역 기업이 공사의 핵심 동반자가 될 수 있도록 적극 노력하고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 실질적으로 상생할 수 있는 다양한 방안을 지속적으로 발굴할 방침”이라고 말했다.

