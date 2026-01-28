환율 1430원대 ‘급커브’…미·일 공동 개입 신호에 달러 힘 빠져

새해 들어 1400원대 후반에서 고공행진하던 원·달러 환율이 28일 달러 약세와 엔화 강세의 영향으로 1430원대로 내려왔다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 10시 5분 현재 전날주간 거래 종가(1446.2원·오후 3시 30분 기준)보다 14.6원 내린 1431.6원이다. 환율은 15.2원 낮은 1431.0원으로 출발해 1430원대 초반에서 오르내리고 있다. 이는 올해 들어 최저 수준이다. 새해 첫 거래일인 2일 1441.8원으로 주간 거래를 마친 환율은 지난 20일 1478.1원을 찍으며 오름세를 이어갔다.

28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 원·달러 환율 현황이 표시되어 있다. 뉴스1

이후 21일부터 내림세로 돌아선 환율은 전날 트럼프 대통령의 ‘관세 25% 부과’ 발언으로 닷새만에 반등했으나 간밤에 달러가 약세를 보이면서 다시 하락세로 돌아섰다.

글로벌 달러 약세에는 여러 요소가 복잡 작용한 것으로 분석되고 있다. 우선 지난 23일 일본은행(BOJ)과 뉴욕연방은행이 ‘레이트 체크’에 나섰을 가능성이 제기되며 미·일의 공동 시장 개입 전망이 불거졌다. 레이트 체크는 중앙은행이 시중은행에 외환 거래 현황을 묻는 것으로 당국의 외환시장 개입 전 신호로 여겨진다.

이에 더해 미국에서 이민세관단속국(ICE)의 강경 단속 논란 이후 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 우려가 나왔고, 트럼프 대통령의 그린란드 영유권 주장에 따른 지정학적 불안까지 겹치며 달러 가치가 하락했다. 트럼프 대통령도 “달러가 크게 하락했다고 생각하지 않는다”며 약달러를 용인하는 취지의 발언을 했다.

주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날 오후 97대 초반에서 이날 95대 후반까지 떨어졌다. 이는 2022년 초 이후 약 4년 만에 가장 낮은 수준이다.

엔화는 미국과 일본 외환 당국 개입 경계로 이번 주 내내 강세를 이어가고 있다. 지난주 160엔에 육박했던 엔·달러 환율은 이날 152엔대까지 떨어졌다. 원·엔 재정환율은 100엔당 939.24원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 3.76원 올랐다.

엔화가 강세로 돌아서면서 엔 캐리 트레이드 청산 가능성도 제기되고 있다. 일본에서 저금리로 대출받아 미국 등에 투자됐던 엔화가 시장에서 빠져나가면 금융시장 변동성이 커질 전망이다.

