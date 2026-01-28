‘뇌물수수 혐의’ 김제시장, 이번엔 피부미용 시술비 대납 의혹도

뇌물수수 혐의로 수사를 받고 있는 정성주 전북 김제시장이 지인으로부터 고액의 피부미용 시술비를 대납받았다는 의혹이 추가로 제기돼 경찰 수사가 확대되고 있다.

28일 전북경찰청에 따르면 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의로 정 시장을 추가 입건해 조사 중이다. 정 시장은 2023년 3월쯤 지인으로부터 2000만 원 상당의 성형외과 피부미용 시술비를 대신 결제받은 혐의를 받고 있다.

앞서 정 시장은 2022년부터 2023년까지 두 차례에 걸쳐 특정 디자인업체에 일감을 주는 대가로 8300여만 원을 수수했다는 뇌물수수 혐의로 경찰 조사를 받아왔다. 정 시장은 지난해 12월 경찰에 출석해 뇌물수수 혐의와 관련해 “그런 돈을 받은 적이 없다”며 대부분의 혐의를 부인한 바 있다.

이번 피부미용 시술비 대납 의혹은 최초 뇌물수수 의혹을 제기한 A씨의 진정 과정에서 추가로 제기된 것으로 전해졌다.

경찰은 조만간 시술비를 대신 낸 것으로 지목된 B씨 등을 불러 대납 경위와 함께 직무 관련성, 대가성 여부를 집중 조사할 방침이다. 경찰 관계자는 “청탁금지법 위반 혐의로 정 시장을 추가 입건한 것은 맞다”며 “다만 수사 중인 사안으로 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지