LG전자 베스트샵 롯데백화점 구리점, 리뉴얼 확장 오픈… 가전 세일 행사 실시

프리미엄 가전매장 LG전자 베스트샵 롯데백화점 구리점(이하 롯데 구리점)에서 리뉴얼 확장 오픈 기념 그랜드 오픈 가전 행사를 진행한다고 밝혔다.

행사는 1월 31일까지 사전예약을 시작으로, 1차 행사 2월 1일부터 8일까지, 2차 행사 2월 9일부터 19일까지, 3차 행사는 2월 20일부터 3월 2일까지다.

이번 행사는 기본할인 혜택에 이달의 행사점 추가할인, 다품목 구매 혜택, 구매금액대별 상품권 증정, 롯데캐슬 시그니처 입주고객 특별혜택, 웨딩&이사 고객 특별혜택, LG 가전 구독 구매 시 백화점 사은행사(최대 7.5%) 참여 가능 등 혜택을 마련했다. 또한 서울 및 수도권 내 리뉴얼 확장 오픈 행사점(LG전자 베스트샵 기준)으로, 다양한 혜택을 제공한다는 설명이다.

특히 결혼가전 및 혼수가전을 구입하는 웨딩고객에게는 매장 방문 시 1:1 가전 맞춤 컨설팅 및 특별혜택을 제공한다. 또한 행사 기간동안 웨딩 박람회가 진행되고, 롯데백화점 매장에서만 가능한 웨딩 마일리지 중복 적용 혜택이 2월 1일부터 15일까지 주어진다.

롯데캐슬 시그니처 입주고객 특별혜택도 있다. 새로운 출발을 응원하는 의미로 입주가전 구입고객에게도 라이프스타일 및 예산에 맞는 가전 상담과 함께 특별 혜택을 적용한다. 또한 고객 맞춤 혜택으로 군인 및 공무원, 보훈가족을 대상으로 할인 혜택을 제공한다.

LG가전 구독 혜택도 마련됐다. 이번 행사기간 중 LG가전 구독 구매 시, 롯데백화점 단독으로 최대 75만원 상품권을 특별 제공한다. 또한 계약기간 내 무상 A/S(개인과실 제외), 초기비용 절감, 주기적 케어 및 소모품 지원, 멤버십 판매 경로별 추가 적립 등의 다양한 혜택도 받을 수 있다.

이와 함께 다품목 동시구매 행사로 TV, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 해당 25종 제품에 대해 LG가전 2개 품목 이상 구매 시, 최대 750만원 상당 혜택이 주어진다.

사은품 및 상품권 혜택도 준비됐다. 가전 구입금액대별 사은품으로 햄튼, 클래딘, 에머, 테팔, WMF, 한국도자기, 엘르, WOLL, 콕스타, 아이젠베르그, BRK, 라체나 등 프리미엄 브랜드의 주방용품 세트 및 소형가전을 원하는 제품으로 선택 증정하고 최대 110만원 상품권까지 제공한다.

2026년을 맞이해 미리 여름을 대비하는 고객들을 위한 '2026 에어컨 미리구매 대축제'를 통해 에어컨 구매 고객 역시 최신 에어컨을 특별한 조건으로 구입 가능하다.

매장 관계자는 "일반적으로 2월 행사와 장기 행사가 판촉이 좋은 편으로 이번 리뉴얼 확장 오픈 행사 기간동안 서울 및 수도권 가전 고객들에게 다양한 혜택을 준비했다"며 "특히 서울 및 구리 결혼가전 및 입주/이사가전 고객분들께는 가전 구입 기회가 될 것"이라고 전했다.

LG전자 베스트샵 롯데 구리점 가전 세일 행사 관련 더 자세한 사항 및 변경사항은 매장 방문 및 문의 등을 통해 확인할 수 있다.

