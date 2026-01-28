농협, 설 특별할인행사로 물가안정 총력

강호동 농협중앙회장(첫줄 왼쪽 4번째)이 26일 농협하나로마트 양재점을 방문해 농협이 설 물가안정을 위해 실시하는 ‘농심!천심!동심! 특별할인행사’에서 관계자들과 우리 농산물을 들고 기념사진을 촬영하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 설 명절을 앞두고 26일부터 2월 20일까지 전국 농협하나로마트 등에서 ’농심!천심!동심!(農心!天心!同心!) 특별할인행사’를 실시한다고 밝혔다.

농협은 소비자의 장바구니 부담이 커지고 있는 상황에서 물가안정을 위해 노력하는 정부정책에 동참하고자 이번 대규모 할인행사를 마련했으며, 강호동 농협중앙회장은 농협하나로마트 양재점을 직접 방문해 설 성수품목 수급상황과 판매동향을 점검했다.

이번 행사는 농협 최초로 농식품과 영농자재, 유류를 동시에 할인 판매한다는데 의미가 있다. 특히 농협이 준비한 510억원은 자체예산 362억원과 정부지원* 135억원, 자조금 13억원 등으로 구성되었으며, 기존 설 특판 행사와 물가안정 특별할인행사를 진행하는데 사용될 계획이다.

※ 농·축·수산물 할인지원 : 농림축산식품부(농축산물 할인지원), 해양수산부(대한민국 수산대전) 주관 소비자 장바구니 물가 부담 경감을 위한 정부 지원 사업

농협하나로마트는 설 성수품목(사과, 배, 한우 등) 및 물가안정 품목(배추, 계란, 라면, 참기름 등)을 기간에 따라 최대 65% 할인하며, NH싱씽몰(농협몰)은 최대 50% 할인한다.

※ 판매장별 취급상품, 행사내용 및 가격 상이

농협은 NH-OIL 주유소에 난방용 등유를 리터당 30원 할인 공급하고, 농협자재판매장에는 영농자재를 최대 30% 할인 공급해 농업인과 소비자의 부담을 동시에 낮출 계획이다.

※ 판매장별 취급상품, 행사내용 및 가격 상이

강호동 농협중앙회장은 “농협은 물가안정을 위한 정부정책에 발맞춰 소비자와 서민경제에 도움이 되도록 설 성수품을 저렴한 가격에 공급하는 특별할인행사를 준비했다”며 “앞으로도 농협은 국민의 신뢰를 회복하고 사랑받는 협동조합으로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

