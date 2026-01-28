바비인형 마텔, '케데헌' 루미·조이·미라 인형 공개

바비인형 제조사 마텔이 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 주인공 캐릭터들을 바탕으로 제작한 인형들을 공개했다.



마텔은 독일 뉘른베르크 국제장난감박람회에서 27일(현지시간) 케데헌을 모티브로 한 새 완구 제품 라인을 공개했다고 밝혔다.

마텔이 출시한 '케데헌' 캐릭터 인형. 마텔(Mattel) 제공

팬들은 마텔의 공식 판매 사이트인 아메리칸걸닷컴(AmericanGirl.com)에서 케데헌 주인공 루미, 조이, 미라의 개별 인형으로 구성된 '아메리칸 걸 케이팝 데몬 헌터스' 컬렉션을 예약 주문할 수 있다고 회사 측은 전했다.



마텔은 "각 인형은 캐릭터의 스크린 속 외모와 개성을 반영했으며, 영화의 상징적인 패션, 음악, 태도를 반영한 고급 소재, 섬세한 액세서리 및 스타일링이 특징"이라고 설명했다.



마텔의 액션 피규어·엔터테인먼트 파트너십 부문 수석부사장 닉 카라마노스는 "케이팝 데몬 헌터스는 전 세계적으로 열성적이고 빠르게 성장하는 팬덤에 힘입은 진정한 글로벌 현상"이라며 "넷플릭스와의 긴밀한 파트너십 덕분에 우리는 신속하게 움직여 팬들의 수요에 부응하는 놀라운 속도로 제품을 출시할 수 있었다"고 말했다.



앞서 넷플릭스는 지난해 10월 케데헌 완구 제작을 위해 마텔, 해즈브로와 라이선스 계약을 맺었다고 발표한 바 있다.

