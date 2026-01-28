이준석 “원전은 ‘미친 짓’이라던 李 대통령… 시장에 적지 않은 혼란 줬다”

개혁신당 이준석 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

개혁신당 이준석 대표는 정부의 원자력발전소 계획 추진을 환영하면서도 과거 ‘탈원전’ 취지의 여러 메시지를 냈던 이재명 대통령이 이제는 ‘일관된 메시지’를 내길 바란다고 밝혔다.

이 대표는 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “AI와 반도체 산업의 전력 수요 폭증 앞에서 ‘재생 에너지의 간헐성 문제’를 인정하고 ‘기저전력 확보’ 필요성을 받아들인 것은 현실을 직시한 판단”이라며 이같이 말했다. 이어 “이 결정이 의미하는 바는 분명히 짚고 넘어가야 한다”며 “그동안 민주당이 주장해온 탈원전 기조가 틀렸다는 것을 스스로 인정한 것”이라고 강조했다.

앞서 김성환 기후에너지환경부 장관은 같은 날 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 반영된 원자력발전소 건설 계획을 예정대로 추진한다고 밝혔다. 한국수력원자력의 부지 공모를 시작으로 2030년대초 건설 허가를 거쳐 2037년과 2038년 준공을 목표로 절차를 진행한다. 지난해 2월 확정된 전기본에는 총 2.8GW(기가와트) 규모 대형 원전 2기를 2037년과 2038년 도입하고 2035년까지 소형모듈원자로(SMR·0.7GW 규모)를 만든다는 계획이 반영된 터다.

다만, 이러한 계획은 정부가 바뀌면서 이행 여부가 불투명해졌고 이 대통령도 “(신규 원전 건설이) 가능한 부지가 있고 안전성이 담보되면 (원전을 건설)하는데, 제가 보기엔 현실성이 없다”고 발언, 11차 전기본에 따른 원전 건설이 추진되지 않을 것이란 전망이 우세해졌다. 하지만 인공지능(AI) 시대 안정적인 전력 확보가 필요하다는 지적이 거세지면서 다시 정책 결정자들의 입장이 뒤집혔다.

이 대표는 “이재명 대통령은 2014년 ‘수만 년 보존비용에 위험비용 따지면 원전은 미친 짓’이라고 했고, 2017년에는 ‘이 세상에 안전한 원전이란 없다’, ‘원전 제로 시대를 열겠다’고 선언했다”고 돌아봤다. 2020년과 2022년에도 줄곧 원전에 관한 부정적인 발언을 이어갔다면서다.

이 대표는 “생각이 바뀐 것 자체를 탓하려는 게 아니다”라며 “오히려 현실을 인정하고 방향을 튼 것은 용기 있는 결정”이라고 강조했다. 그러면서도 “‘미친 짓’ 같은 표현들이 지난 수년간 원전 산업 생태계와 투자 시장에 적지 않은 혼란을 줬다”며 “에너지 정책은 10년, 20년을 내다보는 장기 투자인 만큼 앞으로는 시장이 오해하지 않도록 일관된 메시지를 주길 바란다”고 했다.

