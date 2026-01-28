“맑은 하늘에 속지 마세요”…서울 -10도 ‘냉동고 한파’에 칼바람까지 [오늘날씨]

수요일인 28일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침 기온이 낮고 바람도 강해 체감온도는 더욱 낮겠다.

수요일인 오늘(28일)은 전국이 대체로 맑겠으나 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지겠다. 뉴시스 자료사진

기상청은 "당분간 중부지방을 중심으로 아침 기온이 -10도 안팎을 보이겠고, 바람도 약간 강해 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다"고 예보했다.

한파특보가 발표된 경기도와 강원내륙·산지, 충청내륙, 경북권내륙·북동산지를 중심으로 당분간 아침 기온이 -10도 안팎(일부 경기북부내륙과 강원내륙·산지 중심 -15도 안팎)이 되겠고, 낮 기온도 당분간 중부지방(강원동해안 제외)을 중심으로 0도 이하로 매우 춥겠다.

바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니, 낮은 기온으로 인한 건강 관리에 유의해야겠다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 전남동부남해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 건조한 곳이 있겠다.

바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있으니 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야겠다.

당분간 해안 지역을 중심으로 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

강풍특보가 발효된 일부 전남동부남해안(여수)에는 내일 오후까지 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠다.

일부 중부지방과 전라권에 눈이 쌓여 있는 가운데, 눈이 쌓여 있거나 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 도로가 미끄럽겠고, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

기온이 낮아 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다. 당분간 기온은 평년(최저 -12~0도, 최고 1~8도)보다 낮겠다. 아침 최저기온은 -16~-3도, 낮 최고기온은 -4~7도가 되겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -10도, 인천 -9도, 수원 -11도, 춘천 -14도, 강릉 -7도, 청주 -9도, 대전 -9도, 전주 -7도, 광주 -5도, 대구 -7도, 부산 -3도, 제주 2도다.

낮 최고기온은 서울 -2도, 인천 -3도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 2도, 청주 -1도, 대전 1도, 전주 2도, 광주 3도, 대구 3도, 부산 6도, 제주 5도다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지