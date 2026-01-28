美 1월 소비자신뢰지수 '84.5' 12년 만에 최저… 팬데믹 때보다 악화

미국 소비자들이 체감하는 경제 상황과 전망을 수치화한 소비자신뢰지수가 새해 들어 크게 하락하며 12년 만에 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.

미 경제조사단체 콘퍼런스보드는 1월 미국의 소비자신뢰지수가 84.5(1985년=100기준)로 전월(94.2·수정치 기준) 대비 9.7포인트 하락했다고 27일(현지시간) 밝혔다.

이는 지난 2014년 5월(82.2) 이후 약 12년 만에 가장 낮은 수준으로, 팬데믹 때보다 더 악화한 것이라고 콘퍼런스보드의 데이나 피터슨 수석 이코노미스트는 설명했다.

지수는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(90.0)도 크게 밑돌았다.

현재 및 미래 상황에 대한 소비자들의 신뢰가 모두 급락한 게 반영됐다.

현재 사업 및 노동시장 여건을 반영한 현재상황지수가 113.7로 전월 대비 9.9포인트 급락했고, 소비자의 단기 미래 전망을 반영한 기대지수도 65.1로 전월 9.5포인트 급락했다. 기대지수가 80을 밑돌면 경기침체를 앞두고 있음을 시사한다고 여겨진다.

이번 소비자 신뢰지수 설문조사 대상 시기는 지난 1월 16일까지였다.

피터슨 수석 이코노미스트는 "현재 상황과 미래 상황 기대에 관한 소비자 우려가 모두 악화하면서 1월 들어 소비자 신뢰가 무너졌다"라고 말했다.

