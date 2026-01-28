임성근 레시피의 굴욕?…황보라 "오이라면, 너무 싱겁다"

배우 황보라가 임성근 셰프가 유튜브 채널을 통해 공개한 오이라면을 따라 만든 뒤 맛이 없다고 혹평했다.

황보라는 27일 자신의 유튜브 채널에서 눈썰매장에 다녀온 후 "뜨끈한 라면으로 몸을 녹이겠다"며 임성근의 오이라면을 만들었다.

황보라는 "오이를 익힌다는 건 한 번도 상상해본 적이 없다. 물이 엄청 많이 생길 것 같다"고 말하며 오이라면을 완성했다.

먹기 전에 냄새부터 맡아본 황보라는 "매운탕에 방아잎을 넣은 냄새"라고 말했다.

맛을 본 황보라는 제작진을 향해 "이게 뭐냐"며 "일단 싱겁다. 라면의 매콤한 맛이 전혀 없다"고 했다.

그러면서 "너무 맛없다. 이렇게 맛없을 수가 있냐"고 덧붙였다.

황보라 매니저 역시 "기본 라면이 더 맛있다"고 말했다.

황보라는 "오이에 라면을 넣는 건 아닌 것 같다"고 했다.

임성근은 지난 18일 자신의 유튜브 채널에서 음주운전을 3차례 한 적이 있다고 자백했다.

이후 그가 음주운전으로 경찰에 붙잡힌 게 3번이 아닌 4번이라는 게 드러나면서 방송계에서 퇴출됐다.

<뉴시스>

