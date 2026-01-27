충청권 “수도권 생활폐기물 유입 제한·불법 반입 업체 행정처분”… 공동 대응

올해 수도권 생활폐기물 직매립 금지로 수도권 쓰레기 일부가 충청권으로 버려지고 있는 가운데 충청권 4개 시·도가 유입 제한 등 공동 대응에 나섰다.

대전·세종시, 충남·충북도는 27일 세종시에 있는 충청광역연합 회의실에서 수도권 생활폐기물 유입에 대한 충청권 공동 대책 실무회의를 열고 이같이 협의했다.

앞서 충남도는 지난 20일 충남 천안시 폐기물 업체 1곳이 경기도 남양주 지역 생활 및 대형 폐기물 약 500여t을 들여온 것을 확인했다. 해당 업체는 생활폐기물 수집 및 운반업 허가 없이 쓰레기를 반입해 폐기물관리법을 위반한 것으로 드러났다.

지난 7일엔 공주와 서산에 있는 폐기물 재활용 업체 2곳이 서울 금천구 생활폐기물을 각각 위탁 처리해 적발됐다. 아산지역 생활폐기물 업체도 서울 도봉구와 폐합성수지류 등에 대한 위탁 처리 계약을 체결한 것을 확인해 반입 규모와 처리 여부 등을 확인 중이다. 청주 민간 소각장 3곳엔 올해 수도권 생활폐기물 2만6000t이 반입됐다.

충청권 4개 시도는 수도권 생활폐기물 유입을 엄격히 제한하기 위해 쓰레기 유입 동향을 상시 모니터링하고 정보를 공유하는 한편 불법·편법으로 쓰레기를 반입하는 업체엔 행정처분 등 조치할 계획이다.

이들 시·도는 앞으로 정례 협의체를 가동해 공동 대응 수위를 단계적으로 조정해 나아갈 계획이다.

충청권 4개 시·도 관계자는 “생활폐기물 발생지 지자체와 위탁 주체의 책임을 명확히 하고 지역 내 부담을 가중하는 반입 시도에 대해 원칙에 따라 대응하겠다”고 말했다.

