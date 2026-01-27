겨울에도 달콤한 명품 영천포도, 설 명절맞이 특판행사

경북 영천시는 지난 22~28일까지 일주일간 대형 하나로마트 9개점에서 ‘설 명절맞이 영천포도 특판행사’를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 설 명절을 맞아 영천포도를 홍보하기 위해 마련됐다.

27일 영천시 관계자와 농협 관계자들이 하나로마트 양재점을 찾아 현장에서 영천포도 판촉활동을 펼치며 소비자 홍보에 나섰다. 영천시 제공

우수한 품질을 자랑하는 영천 샤인머스캣 1.5kg 상자 3만 박스(45t)를 양재, 창동, 수원, 성남 등 대형 하나로마트 9개점에 공급한다.

특별 행사가 진행된 27일에는 최기문 시장, 김선태 시의장, 이상용 농협 영천시지부장, 성영근 영천농협조합장, 김천덕 금호농협조합장, 이상혁 고경농협조합장, 장호진 조합공동사업법인 대표 등이 하나로마트 양재점에 직접 방문해, 현장에서 판촉활동을 펼치며 소비자 홍보에 나섰다.

시 관계자는 “설 명절을 맞아 명품 영천 샤인머스캣을 공급하기 위해 당도가 높고 품질이 우수한 물량을 엄선해 준비했다”며, “설 명절, 가족들과 함께 달콤한 영천포도를 맛보며 즐기시길 바란다”고 말했다.

한편 영천시는 높은 당도와 뛰어난 맛을 가진 영천포도의 전국적인 판매와 홍보를 위해 하나로마트, 이마트, 롯데마트 등 대형 유통업체와 협업해 전국 대도시와 인근 소비지를 대상으로 행사를 진행했다.

지난해에는 4번의 영천포도 특판행사로 약 240t의 판매 성과를 거뒀다.

복숭아 특판행사도 진행해 약 62t의 판매량을 기록하는 등 전량 완판 성과로 영천과일 홍보 효과를 극대화했다.

