홍준표 “국민의힘, 윤석열·한동훈 끌어들이면서 ‘폭망’의 길로”

홍준표 전 대구광역시장. 뉴시스

홍준표 전 대구광역시장은 국민의힘이 윤석열 전 대통령과 한동훈 전 대표를 끌어들이면서 이른바 ‘폭망의 길’로 갔다는 취지로 27일 주장했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 김종인 전 비상대책위원장과 황교안 전 국무총리가 당에 발을 담그면서 국민의힘이 1차로 망하기 시작했다며 이처럼 말했다.

이어 “이준석 대표 체제에서 당이 살아나는가 싶더니, 윤석열·한동훈을 끌어 들이면서 폭망의 길로 갔다”며 “이준석 빼고는 모두 다 용병 세력이었다”고 부각했다.

윤 전 대통령이나 한 전 대표 등이 순수하게 국민의힘에서 정치를 시작하지 않았다는 이유에서 ‘용병’ 표현을 쓴 것으로 보이는데, 홍 전 시장은 부패한 당의 기득권 세력이 기득권 유지를 위해 펼친 ‘용병 정치’가 당을 망조에 이르게 했다고 개탄했다.

국민의힘이 ‘폭망’의 길로 간 데는 일부 보수 언론의 부패도 한몫했다면서, 홍 전 시장은 “지금이라도 용병 정치를 청산하고 ‘자조자강’하라”며 “그게 바로 혁신의 출발”이라고 아직 국민의힘에도 기회가 있음을 넌지시 강조하기도 했다.

홍 전 시장은 같은 날 올린 다른 글에서도 “용병 세력과 그 일당과는 절연하라”며 “그게 당 혁신의 출발”이라고 썼다.

