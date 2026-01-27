성시경 "임지연, 나보다 잘 먹어…'먹방' 유튜버 해야"

유튜브 '성시경' 화면 캡처

성시경이 임지연의 먹성에 놀라워했다.

27일 오후 공개된 유튜브 채널 '성시경'에서는 가수 성시경이 배우 차주영을 게스트로 초대한 가운데 먼저 출연했던 동료 배우 임지연을 언급했다.

그가 "임지연이랑 친하지 않나? 여기 나왔을 때 진짜 잘 먹더라"라고 전했다. 이 말에 차주영이 "나도 그만큼 먹는다"라면서 "지연이가 한 끼 몰아서 먹는 스타일이면 난 종일 펼쳐놓고 맛보면서 먹는 걸 좋아한다"라고 해 놀라움을 줬다.

이를 들은 성시경이 "원래 살이 안 찌는 스타일이냐?"라며 궁금해했다. 차주영이 "예전에는 그랬는데, 이제 나이 먹으면서 관리해야겠더라"라고 솔직히 털어놨다.

성시경이 "임지연이랑 맞붙을 정도라고?"라면서 신기해했다. 차주영이 "저번에 여기 나온 거 보고 지연이한테 '나 좀 데려가지' 했었다"라고 답했다.

그러자 성시경이 "그날 끝나고 2차 갔다. 난 배가 꽉 찼는데, (임지연이) 자기는 반 정도 찼다고 하더라"라고 밝혔다. 특히 임지연의 남다른 먹성에 대해 "내가 볼 때 ('먹방') 유튜버 해야 할 애인데, 지금 배우 하는 거야"라고 해 웃음을 샀다.

