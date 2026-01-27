IBK기업은행 2026 상반기 인사…여성 임원 4명 역대 최대

IBK기업은행이 신임 부행장 2명을 포함해 2362명이 승진 및 이동하는 2026년 상반기 정기인사를 실시했다. 여성 임원이 총 4명으로 창립 이래 최대 규모를 기록했다.

27일 기업은행에 따르면 이번 인사는 장민영 은행장 취임 이후 첫 정기인사다. 생산적 금융, 포용 금융, 지역균형 발전을 위한 ‘정책금융’과 디지털 시대의 ‘AI 대전환’을 속도감 있게 추진한다는 의지를 반영했다.

신임 윤인지 부행장

신임 윤인지 부행장은 IT금융개발부, IT개발본부장을 역임한 35년 경력의 IT전문가로 안정적인 조직 운영능력이 강점이다. IT 관련 인프라 확충 및 경쟁력 강화를 통해 AI 대전환을 지원하는 중책을 맡는다.

신임 오정순 부행장

신임 오정순 부행장은 자산관리사업부, 개인고객본부장 등을 역임하였으며, 개인고객 분야의 높은 이해도를 바탕으로 은행의 균형 성장을 위한 개인 부문 기반 확대에 적임자로 손꼽힌다.

이번에 부행장으로 선임된 2명을 포함해 여성 임원은 총 4명으로 은행 창립 이래 최대 규모로 알려졌다. 역량 있는 여성 인재 발탁을 중시하는 신임 은행장의 인사 기조를 담았다는 평가다.

정책금융 지원에 뛰어난 성과를 입증한 영업점장 4명은 본부장으로 승진했다. 김정애 가양동지점장을 인천동부지역본부장, 고성재 남동2단지 지점장을 경서지역본부장, 이정화 금사공단지점장을 대구·서부지역본부장, 정광석 여의도 지점장을 전략기획본부장으로 각각 선임했다.

본부에서는 장민영 은행장의 경영방향을 구체화하고 적시성 있게 실행할 2명의 부서장이 본부장으로 승진했다. 조성열 IT금융개발부장이 IT개발본부장으로, 강경모 IBK시너지부장이 정보보호최고책임자로 각각 임명됐다.

장민영 은행장은 정기인사를 통해 정책금융을 수행하는 영업현장우대의 인사방향을 명확히 하는 한편, 젊고 유능한 본부 부서장을 전진 배치해 조직 내 변화와 혁신의 바람을 불어넣는다는 목표다. 장 은행장은 “앞으로 책임과 신뢰에 기반한 조직문화가 자리 잡을 수 있도록 현장과 지속적으로 소통하겠다”고 밝혔다.

