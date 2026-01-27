포항시, 전통시장·소상공인 ‘현장설명회’로 정책 접점 넓힌다

경북 포항시는 27일 시청 대회의실에서 대구경북지방중소벤처기업청 주관으로 ‘2026년 전통시장·소상공인 찾아가는 현장설명회’를 열고 지역 상인들의 정책 접근성 강화에 나섰다고 밝혔다.

이번 설명회는 중기청이 경북 내 4개 시군을 직접 찾아가 정책을 설명하는 순회 사업의 일환으로 마련됐다.

포항시는 27일 시청 대회의실에서 ‘2026년 전통시장·소상공인 찾아가는 현장설명회’를 개최한 가운데 이상엽 일자리경제국장이 인사말을 하고 있다. 포항시 제공

포항시는 생업에 종사하는 현장 상인과 소상공인들이 온라인 중심 정보 전달 방식에서 상대적으로 소외되지 않고 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 중기청과 긴밀히 협력해 이번 자리를 마련했다.

특히 참여자의 상황에 맞춘 1:1 맞춤 상담까지 한 자리에서 제공해 ‘알기 쉬운 정책, 닿는 지원’을 구현한다는 계획이다.

행사에는 대구경북지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단 대구경북본부(포항센터), 경북신용보증재단 등 지원기관이 참여했다.

▲중소벤처기업부 주요 지원정책 ▲소상공인시장진흥공단 지원시책 ▲신용보증 등 금융지원 ▲포항시 소상공인·전통시장 지원사업을 순차적으로 설명한 뒤, 질의응답과 기관별 상담창구 운영을 통해 현장 애로를 즉시 해소하도록 도왔다.

시는 이번 현장설명회를 계기로 전통시장·골목상권·생활상권 전반에서 현장 밀착형 안내와 상담을 정례화하고, 기관 간 협업을 바탕으로 ‘필요한 지원을 제때 연결하는 원스톱 지원체계’를 지속 확대해 나갈 방침이다.

이상엽 포항시 일자리경제국장은 “현장에서 바로 듣고, 곧바로 상담까지 연결되는 방식으로 실질적인 도움이 되도록 준비했다”며 “전통시장과 소상공인의 경영안정과 상권 회복을 위해 현장 중심의 지원 체계를 더욱 촘촘히 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지