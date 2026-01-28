“그 시절 청춘처럼…일흔의 시간도 아름다워” 72세 김창완이 ‘세븐티’라 노래한 이유

“노래 제목을 놓고 ‘칠십’이라고 해야 하나, ‘일흔’이라고 할까, 하다가 너무 노인네 이야기가 아닌가 해서 ‘세븐티’로 했어요. 노인의 회한이 어린 이야기를 담고 있지만, 우리가 지금 함께하는 이 시간이 얼마나 아름답고 소중한가를 강조하고 싶었어요.”



밴드 산울림 출신의 김창완을 중심으로 한 김창완밴드가 27일 새로운 싱글 ‘세븐티(Seventy)’를 공개했다. 2016년 ‘시간’ 이후 10년 만이다.

10년 만에 싱글 ‘세븐티(Seventy)’를 발표한 김창완밴드의 김창완은 “지금 이 시간이 얼마나 아름답고 소중한가를 강조하고 싶었다”고 27일 밝혔다. 뮤직버스 제공

‘세븐티’는 일흔둘이라는 김창완의 나이가 무색하게 포크로 시작해 파워 발라드, 사이키델릭과 프로그레시브 록까지 다양한 색채가 어우러진 곡이다. 6분이 넘는 러닝타임 동안 김창완은 무심하게 읊조리는 듯하지만 짙은 호소력으로 곡의 전체 흐름을 이끈다.



이날 서울의 한 공연장에서 진행된 기자간담회에서 김창완은 신곡 ‘세븐티’에 대해 “피 끓고 젊었던 청춘, 아름다웠다고 하는 청춘의 시간과 임종을 맞을 (사람의) 시간이 정말 다른 게 하나도 없다고 생각한다”며 “어린 시절 가졌던 그 시간(에 대한 마음을 가지고) 오늘을 살아가자는 취지”라고 말했다.

이번 싱글에는 ‘세븐티’와 함께 아이들과 함께 목청껏 외치며 유쾌한 정서를 담은 ‘사랑해’ 두 곡이 담겼다. 김창완은 ‘사랑해’에 대해 “작년에 인천에서 공연을 했는데 김창완밴드는 떼창을 유발하는 곡이 없더라”라며 “떼창곡을 하나 만들고 싶었고 ‘사랑해’라는 글자를 모르는 사람이 없어서 선택했다”고 설명했다.



김창완은 한국 대중음악사에서 중요한 위치에 있다. 1977년 형제 김창훈, 김창익과 함께 결성한 밴드 ‘산울림’으로 데뷔한 그는 2008년부터는 ‘김창완밴드’로 음악 여정을 이어가고 있다. 내년이 그의 데뷔 50주년이다.



“50주년이라는 걸 생각하면 상당히 비극적인 역사를 내포하고 있습니다. 막내(김창익)가 세상을 떠났을 때 ‘산울림은 없다’고 했기 때문에 ‘산울림 50주년’이라는 데 큰 의미를 두지 않습니다. 산울림의 음악 정신을 충분히 가지고 있는 밴드(김창완밴드)가 산울림의 유업을 잘 이어나가길 바랍니다.”



김창완은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간 예술가로서 ‘무력감’을 겪었지만, 그를 일으킨 것도 결국 음악이었다고 고백했다. “올해도 공연을 해나가면서 무대를 통해 다시 배우고 그걸 음악으로 다시 승화시켜나가겠습니다. 저의 음악 방향도 사랑과 평화입니다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지