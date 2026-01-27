한화, 加 기업 5곳과 맞손… ‘잠수함 수주전’ 올인

최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주를 위해 정부와 기업이 ‘원팀 코리아’가 돼 총력전을 펼치고 있다. 산업통상부와 한화, HD현대는 캐나다 현지의 철강·인공지능(AI)·우주·통신·광학·원유 기업들과 손잡고 캐나다 기업의 참여 확대와 절충교역 등 이른바 ‘바이 캐나디안’ 기조에 부합하는 협력 모델을 제시했다.

한화는 지난 26일(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 ‘한국-캐나다 산업협력 포럼’에서 캐나다 기업과 전략적 투자 및 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

김희철 한화오션 대표(앞줄 왼쪽)와 라자트 마라와 알고마스틸 대표가 26일 투자·협력 양해각서(MOU) 체결 이후 기념사진을 찍고 있다. 뒷줄은 왼쪽부터 필립 제닝스 캐나다 혁신과학경제개발부 차관, 김정관 산업통상부 장관, 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관. 한화 제공

한화오션은 캐나다 최대 철강업체인 알고마 스틸과 MOU를 맺고 잠수함 건조에 활용될 철강의 안정적 공급을 위해 약 3650억원을 출연하기로 했다. 한화오션과 한화시스템은 AI 기업인 코히어와는 잠수함 특화 AI 기술을, 위성통신기업 텔레셋과는 차세대 저궤도 위성통신망 개발에 나서기로 했다. 캐나다 우주 기업인 MDA 스페이스와 전자광학 기업인 PV 랩스와도 MOU를 맺었다.

한화오션과 함께 컨소시엄을 구성한 HD현대중공업도 HD현대그룹 차원에서 수조원 규모의 협력을 제안했다. 잠수함 정비 역량을 기반으로 향후 잠수함의 운용·보수 시 컨설팅을 제공하고, AI와 바이오 등 첨단 분야에는 연구개발(R&D)도 추진한다. HD현대오일뱅크는 캐나다 원유업체으로부터 수조원 규모의 원유를 수입하는 방안도 마련했다.

이날 양국 산업협력 포럼에 참석한 강훈식 대통령 비서실장은 페이스북에 “(포럼에서) ‘한국이 보유한 첨단산업 분야 제조역량과 캐나다의 혁신기술을 결합한다면 단순한 생존 전략을 넘어 폭발적인 시너지를 만들어낼 수 있을 것’이라고 강조했다”고 소개했다.

산업통상부도 캐나다가 절충교역으로 가장 원하는 자동차 관련 산업을 주제로 한 포럼을 열고 모빌리티 분야 협력 방안을 논의했다. 특히 김동관 한화 부회장과 김희철 한화오션 대표, 손재일 한화시스템 대표 등 한화 임원뿐 아니라 주원호 HD현대중공업 사장과 장재훈 현대차 부회장, 엄기천 포스코퓨처엠 사장, 정무경 고려아연 사장 등 글로벌 공급망 핵심 기업 수장들도 함께 날아가 캐나다의 마음을 잡는 데 공을 들였다. CPSP 수주전은 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 최종 후보에 올라 독일 티센크루프마린시스템과 경합 중이다.

