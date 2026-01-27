北, 동해상 탄도미사일 추정체 발사

북한이 27일 오후 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 쐈다. 합동참모본부는 이날 오후 3시59분쯤 출입기자단 문자공지를 통해 “북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다”고 밝혔다. 군 당국은 관련 정보를 수집하며 세부 제원 분석에 나섰다. 일본 방위성도 같은 시간에 “북한으로부터 탄도미사일의 가능성이 있는 것이 발사되었다”고 발표했다. 방위성은 오후 4시7분 사회관계망서비스(SNS) X(엑스)에 추가 공지를 올려 “이미 낙하한 것으로 추정된다”고 설명했다. 이날 북한의 미사일 발사는 북한군 현대화 작업과 관련, 탄도미사일 기술 발전에 필요한 시험을 진행하기 위한 것일 가능성 등에 무게가 실린다.

북한 탄도미사일. 조선중앙통신연합뉴스

북한의 탄도미사일 발사는 지난 4일 이후 23일 만에 이뤄졌다. 당시 합동참모본부는 북한 평양 인근에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 수 발을 포착했으며, 미사일은 900여㎞를 비행했다고 밝혔다. 북한은 미사일 발사 하루 뒤인 5일 관영매체를 통해 극초음속미사일 시험을 실시한 것이었다고 주장했다. 북한 노동신문은 “평양시 력포구역에서 북동 방향으로 발사된 극초음속미사일들은 조선 동해상 1000㎞ 계선의 설정목표들을 타격하였다”고 밝혔다. 음속의 5배가 넘는 속도로 비행하는 극초음속미사일은 일반적인 탄도미사일과 달리 변칙 비행을 통해 지상 방공망을 회피할 수 있다.



북한은 한·미 연합방공망을 돌파할 수단을 확보하면서, 첨단 기술 개발에 따른 국제적 위상 강화 등을 위해 탄도미사일 기술 개량을 지속하고 있다.

