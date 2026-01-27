수학 변별력의 역설… 고2 40% “수포자 할래”

고교생 10명 중 4명이 “수학을 포기하고 싶다”고 답했다는 설문조사 결과가 나왔다. 학년이 올라갈수록 수학에 대한 부담과 좌절감이 커지며, 이른바 ‘수포자’(수학포기자) 현상이 고착화되고 있다는 분석이다. 교육계에선 교육적 효과보단 변별력에 초점을 둔 상대평가 구조를 개선해야 한다는 지적이 나온다.

사진=연합뉴스

27일 시민단체 사교육걱정없는세상(사걱세)과 조국혁신당 강경숙 의원이 발표한 ‘전국 초중고 수학교육 인식 설문조사’ 결과에 따르면, ‘수학을 포기하고 싶다’는 항목에 전체 응답자의 30.8%가 ‘그렇다’고 답했다. 조사는 지난해 11월17~28일 전국 150개 학교에서 교사 294명과 학생 6358명 등 총 6652명을 대상으로 실시됐다.



학년별로 보면 초등학교 6학년 17.9%, 중학교 3학년 32.9%, 고등학교 2학년 40.0%로, 진학 단계가 높아질수록 수포자 비율은 뚜렷하게 증가했다. 이는 교육부의 2024년 국가 수준 학업성취도 평가에서 나타난 수학 기초학력 미달 비율(중3 12.7%, 고2 12.3%)보다 2~3배 높은 수치다. 2021년 조사와 비교해도 초6은 6.3%포인트, 중3은 10.3%포인트, 고2는 7.7%포인트 증가했다.



수학에 대한 학생들의 심리적 부담도 심각한 수준이다.



전체 학생의 80.9%가 ‘수학으로 인해 스트레스를 겪고 있다’고 답했으며, 고2는 이 수치가 86.6%에 달해 사실상 대부분 학생이 수학에 대해 심각한 심리적 압박을 느끼는 것으로 나타났다. 고교 수학 교사의 82.4%도 학생들의 수학 포기 현상이 ‘심각한 수준’이라고 인식했다.

수학 포기 원인으로 학생들은 ‘문제가 어려워서’(42.1%)를, 교사들은 ‘기초학력 부족, 누적된 학습결손’(46.6%)을 가장 많이 꼽았다.



난도 높은 문제 출제가 반복되면서 사교육 의존도도 높게 나타났다.



전체 학생의 64.7%는 수학 사교육을 받고 있으며, 이 중 85.9%는 선행학습을 경험했다. 교사의 60% 이상은 ‘학교 수업 이해를 위해 사교육이 필요하다’고 봤고, 고교 교사의 70%는 ‘사교육 없이 수능 킬러문항을 풀기 어렵다’고 응답했다.



이 같은 현상은 상대평가 중심의 평가 체제와 변별력 확보를 위한 고난도 출제가 맞물린 결과라는 분석이다.



사걱세는 “정부는 수학교육의 심각한 상황을 인지하고, 수포자 예방을 위한 구체적인 실행 계획을 신속히 추진해야 한다”며 “중·고교 내신과 수능에 완전한 절대평가를 도입하기 위한 구체적인 로드맵도 마련해야 할 것”이라고 강조했다.

