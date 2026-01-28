“쿠팡, 소상공인 고혈로 美에 방탄로비”

쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태 이후 매출 하락 등 피해를 입은 쿠팡의 입점 소상공인들이 실질적인 피해보상을 요구하고 나섰다.

소상공인연합회는 27일 논평을 통해 “3370만명의 개인정보가 유출되는 역대급 시스템 붕괴와 이후 발생한 ‘탈팡러시’로 인해 입점 소상공인들은 매출 타격과 브랜드 이미지 훼손이라는 이중고를 겪고 있다”며 입점 소상공인 피해에 대한 실질적인 보상 대책과 국회의 국정조사를 촉구했다.

연합회는 ‘쿠팡이 상장 이후 4년간 미국 정부와 의회 등을 상대로 약 1075만5000달러(약 159억원)를 로비자금으로 지출했다’는 언론 보도를 인용하면서 “한국 소상공인들의 고혈을 짜내어 미국 정치권의 환심을 사는 ‘방탄 로비’에 쏟아붓고 있다”고 비판했다.

연합회는 쿠팡의 높은 수수료 구조와 ‘PB(자체브랜드) 상품 우대’ ‘가격 압박’ 등 약탈적 영업 방식을 지적하며 개인정보 유출 여파로 매출이 감소한 입점 소상공인에 대한 즉각적인 피해보상이 필요하다고 주장했다.

한편 실효성 낮은 보상안 등 잇단 헛발질로 비판여론이 들끓고 쿠팡에 등을 돌리는 소비자도 늘면서 쿠팡의 성장세도 둔화 양상을 보이는 것으로 나타났다. 이는 쿠팡 창업자인 김범석 쿠팡Inc 의장의 ‘말뿐인 사과’로 비치는 모습과 미국에 본사를 둔 쿠팡 측이 미국 정부의 힘을 빌려 위기를 벗어나려는 듯한 태도에 쿠팡 불매·탈퇴 움직임이 인 것과 무관치 않아 보인다.

실시간 앱·결제 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난해 쿠팡 결제추정금액은 전년 대비(58조7137억원) 12.7% 증가한 66조2109억원으로 역대 최대를 기록했다. 하지만 연간 결제추정금액 증가율은 2024년 16.7%에 비해 4%포인트가량 낮아졌고, 지난달 쿠팡의 주간 활성이용자 수(WAU)도 3428만764명으로 전달 대비 0.3% 감소했다. 대규모 개인정보 유출 사건이 알려진 지난해 11월 이후 결제율이 떨어진 것으로 엿보이는 대목이다.

