한화토탈에너지스 ‘친환경 경쟁력’ UP

한화토탈에너지스가 친환경 제품 경쟁력 강화와 신기술 확보에 박차를 가하고 있다. 27일 한화토탈에너지스에 따르면, 폐플라스틱을 원료로 제조한 열분해유와 이를 기반으로 만든 친환경 납사를 원료로 해서 지속가능한 자원순환 제품을 생산하고 있다. 이를 바탕으로 합성수지 5종과 벤젠, 부타디엔, 스티렌모노머 등 주요 제품에 대해 국제 친환경 인증인 ‘ISCC PLUS’를 획득했다. ISCC PLUS는 유럽연합(EU) 재생에너지 정책에 근거해 제품 생산과정 전반에 걸쳐 친환경 원료 사용을 입증하는 국제인증 제도다. 기술혁신 측면에서는 탄소 포집 파일럿 설비 가동이 눈에 띈다. 그간 수소 생산이나 발전소에 국한됐던 탄소 포집 연구를 석유화학의 핵심 설비인 NCC(나프타분해시설) 공정에 적용한 것은 한화토탈에너지스가 처음이다.

현재 일평균 20t의 이산화탄소를 포집해 폴리우레탄 소재 원료로 공급하고 있으며, 이는 유화산업의 실질적인 탈탄소 경로를 제시했다는 평가를 받는다. 이 외에도 생분해 플라스틱 개발과 지속가능항공유(SAF) 전용 공장 건설 검토 등 바이오 연료 사업으로도 영역을 넓히고 있다.

한화토탈에너지스 관계자는 “이러한 신기술과 신사업 확보는 단순한 환경보호를 넘어 글로벌 저탄소 시장을 선점하기 위한 강력한 성장 엔진이 될 것”이라고 밝혔다.

