김영록 전남지사 “광역통합 1호 ‘전남광주특별시’ 여정 시작”

김영록 전남도지사는 27일 “전남과 광주, 지역 정치권이 대한민국 광역통합 1호 특별시를 향한 역사적 대합의를 이뤘다”며 “전남광주특별시를 향한 여정이 시작됐다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 행정통합 명칭과 청사 운영 방식 합의와 관련한 성명서를 통해 광주·전남 행정통합 추진의 공식 출발을 선언했다.

이날 국회 의원회관에서 열린 ‘광주·전남 통합특별법 검토 4차 간담회’에서는 행정통합 특별시 명칭을 ‘전남광주특별시’로 하고, 약칭은 ‘광주특별시’로 정하는 데 합의했다.

또 주청사를 별도로 지정하지 않고 전남 동부청사, 전남 무안청사, 광주청사를 분산 운영하되, 법안에는 동부청사·무안청사·광주청사 순으로 명기하기로 했다.

김 지사는 약칭을 ‘광주특별시’로 정한 배경에 대해 “주사무소를 광주에 두는 것으로 해석될 수 있다는 우려도 있었지만, 오월정신의 역사적 의미를 전남이 함께 품겠다는 대승적 판단에서 이를 수용했다”고 설명했다.

이어 “광주라는 이름을 320만 광주·전남 시도민 모두의 공동 자산으로 승화시켜 대한민국 광역통합 1호 특별시의 상징성과 품격을 높이겠다는 취지”라고 밝혔다.

청사 명기 순서와 관련해서는 “전남도민의 광주 집중 우려를 해소하고, 인구 소멸 위기에 직면한 전남을 우선 살리겠다는 의지를 반영해 동부청사와 무안청사를 앞에 배치했다”고 말했다.

김 지사는 “320만 광주·전남 시도민의 더 나은 미래를 위해 서울특별시에 이어 대한민국 두 번째 특별시 출범을 목표로 행정통합을 차질 없이 추진하겠다”고 강조했다.

