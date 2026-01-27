집에서 의료·요양·돌봄 한 번에…대전시, 3월 통합돌봄 운영

고령이거나 장애·질병이 있는 대전시민들은 앞으로 집에서 의료·요양·돌봄 서비스를 한꺼번에 받을 수 있게 된다.

대전시는 이 같은 내용의 ‘의료·요양 통합돌봄사업’을 3월부터 운영한다고 27일 밝혔다.

통합돌봄 체계도. 대전시 제공

통합돌봄은 노령, 장애, 질병 등으로 일상생활 유지가 어려운 시민에게 의료·요양·돌봄 서비스를 하나로 연계해 제공하는 지역사회 중심 돌봄 체계다.

기존에는 시민이 병원이나 시설 등 여러 기관을 찾아다니며 개별 서비스를 신청해야 했지만 통합돌봄이 시행되면 행정복지센터에 한 번 신청하는 것만으로 대상자 조사부터 개별 지원계획 수립, 필요 서비스 연계, 사후 관리까지 통합 지원을 받을 수 있다.

또 병원·시설의 입원·입소 경계에 있는 대상자를 사전에 방문·조사해 거주지에서 방문 의료와 요양·돌봄 서비스를 받을 수 있도록 한다.

종전 소득 취약계층 위주의 ‘현금 급여’ 지원에서 벗어나 노인·장애인의 ‘돌봄 필요도’를 고려한 맞춤형 서비스를 제공함으로써 돌봄 사각지대 해소가 기대된다.

대전지역은 2023년 유성구와 대덕구를 시작으로 지난해까지 5개 자치구가 모두 참여해 관련 조례 제정과 민관 협의체 구성 등 통합돌봄 서비스 준비를 마쳤다.

대전시는 내달 중 시에 통합돌봄 전담 조직을 신설하고 자치구와 동 단위까지 전담 인력을 배치할 방침이다. 현재 거주지에서 방문 의료와 다양한 요양·돌봄 서비스를 받을 수 있도록 의료기관, 장기요양기관, 복지시설과의 협력 네트워크도 구축했다.

김종민 대전시 복지국장은 “그동안 서비스 공급자인 정부 중심의 분절적 복지서비스를 수요자의 욕구와 필요도를 고려한 통합·연계 서비스로 전환하게 됐다”며 “가족 등 사적 돌봄을 넘어 국가와 지자체가 책임지는 돌봄 정책으로 초고령 사회에서도 지속 가능한 건강보험·장기요양보험 체계를 마련하겠다”고 말했다.

