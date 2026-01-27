WKBL, ‘2026년 전문가와 함께 하는 농구 교실’ 참여 지도자 모집

한국여자농구연맹(WKBL)이 ‘2026년 WKBL 전문가와 함께 하는 농구 교실’ 참여 지도자를 모집한다.

WKBL은 “30일 오후 1시까지 ‘2026년 전문가와 함께 하는 농구 교실’에서 학생들을 지도할 여자농구 은퇴선수 지도자를 모집한다”고 27일 밝혔다.

'2026년 WKBL 전문가와 함께 하는 농구 교실' 포스터. WKBL 제공

지원 자격은 △여자농구 선수 활동 경력이 있는 자(해외 및 생활체육 포함) △생활체육지도자(농구) 또는 전문 지도자(농구) 3급 이상 자격 소지자 △정교사 자격증 보유자 △농구 지도 경력 보유자 중 한 가지 이상을 충족하면 지원 가능하다.

서류 심사와 지도자 교육을 거쳐 최종 선발된 지도자는 3월 중 서울, 경기, 부산, 제주, 인천, 대구, 전북 등 전국 7개 시도 각급 학교에 배정된다.

이후 3월 말~12월까지 학교 교과 수업 및 학교스포츠클럽 프로그램을 통해 초, 중, 고등학교 학생들을 대상으로 농구 수업을 진행하게 된다.

지도자 모집과 관련한 자세한 사항은 WKBL 홈페이지에서 확인할 수 있다.

