국내 독립영화 92편, 온라인서 즐긴다

최신 한국 독립영화 흐름을 한눈에 조망할 수 있는 온라인 상영 행사가 열린다.



영화진흥위원회 독립·예술영화 유통배급지원센터 인디그라운드는 다음 달 6일부터 25일까지 ‘2025 독립영화 라이브러리 스페셜 위크’(포스터) 기획전을 연다고 27일 밝혔다. 공모를 통해 선정된 독립영화 92편(장편 23편·단편 69편)을 온라인 플랫폼을 통해 무료 상영한다.



지난해 극장에서 개봉해 관심을 모은 ‘양양’(감독 양주연), ‘목소리들’(감독 지혜원), ‘다른 것으로 알려질 뿐이지’(감독 조희영), ‘홍이’(감독 황슬기) 등이 스페셜 위크를 통해 다시 관객과 만난다.



부산국제영화제·서울독립영화제 등 국내 주요 영화제 13관왕을 차지한 ‘3학년 2학기’(감독 이란희)를 비롯해 부산국제영화제 최우수 다큐멘터리상 수상작 ‘일과 날’(감독 박민수·안건형), 서울독립영화제 대상 수상작 ‘케이 넘버’(감독 조세영) 등 도전적 시도와 완성도를 겸비한 작품들도 상영된다.



단편으로는 제78회 칸국제영화제 비평가주간에 초청된 애니메이션 ‘안경’(감독 정유미), 청룡영화상 수상작 ‘로타리의 한철’(감독 김소연) 등 짧은 러닝타임 안에 독창적 연출이 돋보이는 작품들이 소개된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지