보훈부, 김형석 독립기념관장 청문회 2월 3일 개최… 해임 수순

국가보훈부가 김형석 독립기념관장에 대한 청문회를 다음달 3일 정부세종청사에서 개최, 해임 절차를 진행할 것으로 전해졌다.

27일 보훈부에 따르면, 관련법에 따라 보훈부 산하 기관장을 해임하려면 청문회를 열어 당사자의 소명을 듣는 절차를 거쳐야 한다.

김형석 독립기념관장. 연합뉴스

청문회 이후 권오을 장관의 해임 제청과 대통령 재가가 이뤄지면 김 관장 해임 절차가 마무리된다.

지난 2024년 윤석열 정부에서 임명된 김 관장은 현 여권으로부터 퇴진 요구를 받아왔다. 지난해 8월 광복 80주년 경축식에서는 “광복은 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 논란이 불거졌다.

이후 독립기념관 시설을 사적 목적으로 무단 임대해 지인들에게 제공하고 유물을 사적 관람하게 하는 등 기념관을 사유화했다는 주장까지 제기됐다.

보훈부는 지난해 9월부터 감사를 진행해 기본재산 무상 임대, 금품 수수 및 기부금품 모집 등 14건을 적발했다.

독립기념관 이사회는 이를 근거로 해임건의안을 통과시켰으나, 김 관장은 “보훈부 감사는 실체적 사실과 무관하게 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다”며 반발했다.

