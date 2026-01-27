‘꿈의 오천피’ 다음을 위한 시장의 포용성 [더 나은 경제, SDGs]

코스피가 장중 사상 처음 5000을 넘어선 지난 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

코스피(KOSPI)가 지난 22일 장 초반 전 거래일 대비 1.87% 오른 5001.97을 기록하며 사상 처음으로 장중 5000포인트를 넘어섰다. 코스피는 올해 첫 거래일(2일)부터 12거래일 연속 상승세를 이어가며 이미 4900선을 돌파한 상태였다. 지난 22일에도 전장보다 77.13포인트(1.57%) 오른 4987.06으로 출발한 뒤 상승폭을 점차 확대하다가 역사적인 5000포인트 고지에 올랐었다. 같은날 코스닥 지수도 전 거래일 대비 19.06포인트(2.00%) 오른 970.35로 장을 마감한 채 동반 상승했다.

그동안 한국 주식시장에선 기업의 이익 규모나 산업 경쟁력에 비해 낮은 평가를 받아온 이른바 ‘코리아 디스카운트’ 현상이 구조적으로 나타났었다. 지배구조의 문제, 미흡한 주주 환원, 정책 불확실성 등이 복합적으로 작용하며, 구조적 저평가 요인을 안게 됐다. 이러한 상황에서 코스피의 이번 5000포인트 돌파는 한국 증시가 고질적 한계에서 점차 벗어나고 있음을 보여준다.

이번 상승은 다양한 환경 변화가 맞물린 결과로, 무엇보다 반도체 업종을 중심으로 한 주력 산업의 실적 개선이 큰몫을 했다. 특히 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업을 둘러싸고 전 세계 정보기술(IT) 수요가 회복할 것이란 기대가 확산하면서 증시 전반의 투자심리 개선을 이끌었다.

대외 여건의 변화도 영향을 미쳤다. 유럽 8개국과 미국 간 관세 갈등이 이달 초 본격화됐으나 상호 유예로 일단락되었고, 덴마크령 그린란드 병합문제와 관련해 미국의 무력 사용 배제 천명 등으로 글로벌 리스크가 완화된 점도 우리 금융시장의 불확실성을 다소 개선시켰다는 평이다.

다만 지수 상승이 곧 시장 전반의 건강함을 의미하는 것은 아니다. 최근 증시 흐름을 들여다보면 상승의 과실이 몇몇 종목과 업종에 집중되는 양상이 뚜렷하게 보였다.

부문별로 봐도 지난 1년간 지수 상승률에서도 뚜렷한 차이가 나타난다. 한국거래소의 데이터 마켓플레이스(Data Marketplace)에 따르면 지난해 1~12월 대형주 지수는 전년 대비 109.09% 상승한 데 비해 중형주는 44.43%, 소형주는 18.57% 각각 오르는 데 그쳤다. 지수 상승의 폭이 기업 규모에 따라 크게 갈리면서 시장 전반의 상승이 결국 몇몇 종목군의 급등에서 비롯됐음을 보여준다. 특히 대형주와 중·소형주 간 상승률 격차가 점점 확대되면서 시장이 동반 회복으로 이어지고 있는지 의문이라는 지적이 나온다.

업종별 격차도 뚜렷하게 나타난다. 지난해 코스피 시가총액 증가분은 약 1515조원인데, 이 가운데 시총 상위 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 49%에 달했다. 시장 전체 상승분의 절반가량이 반도체 업종, 그중에서도 소수 대형 종목의 몫인 셈이다. 이러한 흐름은 지수 상승이 시장의 질적 성장이나 투자 기회의 확산으로 이어지지 않고 있음을 보여준다.

지금처럼 일부 대형주와 특정 업종 및 부문에 집중되는 현상은 장기적으로 시장의 회복 탄력성과 포용성을 악화시킬 수 있다. ‘안전해 보이는’ 자산에만 돈이 몰릴수록 중소기업과 신성장 산업 분야로의 자금 순환이 억제되고, 이는 시장의 혁신 동력과 다양성을 떨어뜨리는 요인으로 작용한다. 특히 이 같은 흐름은 과거 금융시장의 위기 국면에서도 반복됐었다. 외부적 시장 지표는 견조했지만, 내부적으로는 자금이 몇몇 자산에만 집중되어 취약성이 누적된 결과다. 현재의 상승국면에서 시장의 건전성 점검과 다양한 종목의 동반상승 요인이 꼭 필요한 이유가 바로 여기에 있다.

‘코스피 5000 달성’은 한국 증시의 새로운 변화를 상징하는 큰 성과다. 하지만 한국 자본시장이 또 한 번 다음 단계로 넘어서기 위해서는 상승의 범위와 기회가 모든 산업 전반으로 확산되어야 한다. 2026년 새해에 역사적인 구심점과 출발점을 만든 만큼 이제 우리 자본시장이 더 포용적이고 다채로운 성장에 바탕을 둔 지속가능한 발전 구조로 전환하는 게 절실히 필요한 시점이다.

최어진 UN SDGs 협회 연구원 unsdgs.eojin@gmail.com

