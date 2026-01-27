서울랜드 발렌타인데이 이벤트, 2월 14일 ‘두바이쫀득쿠키’ 214커플 증정

서울랜드가 오는 2월 14일 발렌타인데이를 맞아 선착순 214커플에게 두바이쫀득쿠키를 증정한다고 밝혔다.

서울랜드는 발렌타인데이를 기념해 ‘럽스타 서울랜드’ 스페셜 이벤트를 마련했다. 이번 스페셜 이벤트는 2월 14일 발렌타인데이 당일 진행되며, 연인뿐 아니라 친구, 가족 등 두 명이 한 팀을 이뤄 공원을 방문한 커플 방문객이라면 누구나 참여할 수 있도록 기획했다. 두바이쫀득쿠키 증정 이벤트를 비롯해 로맨틱한 음악공연, 커플 매직쇼, AI 궁합 체험, 불꽃놀이 프로그램이 함께 운영된다.

이번 스페셜 이벤트에서는 두바이쫀득쿠키를 증정하는 현장 미니게임을 진행한다. 미니게임은 2월 14일 오후 2시 14분에 열리며, 게임에 승리한 214커플에게 두바이쫀득쿠키 선물 세트를 제공할 예정이다. 연인이 아니더라도 2인이 한 팀을 이뤄 게임에 참여해 승리하면 두바이쫀득쿠키를 받을 수 있다. 미니게임과 관련한 자세한 사항은 서울랜드 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 공지할 예정이다.

또한 글로벌 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘SOOP(숲)’과 협업해 ‘럽(LOVE)케스 음악공연’을 진행한다. 이번 공연은 SOOP의 대표 콘텐츠 ‘찾아가는 락(樂)케스’와 공동으로 진행되며, SOOP에서 활동 중인 음악 스트리머들이 참여해 사랑을 주제로 한 OST, 뮤지컬 넘버 등 무대를 선보일 예정이다. 서울랜드 공식 SNS를 통해 사연과 신청곡을 사전에 접수받아 공연 중 소개하는 코너도 운영한다. ‘럽케스 음악공연’은 2월 14일 오후 6시, 서울랜드 통나무소극장에서 진행되며 SOOP 플랫폼을 통해 생방송 스트리밍으로도 송출될 예정이다.

이와 함께 커플이 직접 무대에 참여하는 로맨틱 매직쇼도 운영된다. 로맨틱 매직쇼에서는 관객 참여형 마술이 펼쳐지며, 참여 커플에게는 초콜릿과 장미꽃 등 발렌타인데이 기념 선물이 증정될 예정이다. 로맨틱 매직쇼는 서울랜드 내 이벤트홀에서 진행된다.

또한 삼천리동산에 위치한 ‘AI 머털점집’에서는 AI 기술을 활용한 커플 궁합 체험도 즐길 수 있다. 서울랜드 대표 캐릭터 머털이가 점술사로 변신해 방문객들에게 체험 요소를 제공한다. 방문객이 커플 궁합에 대해 궁금한 점을 말로 질문하면, 음성 인식을 통해 AI 머털이가 궁합을 풀어준다.

밤이 되면 발렌타인데이 분위기를 더할 불꽃놀이가 펼쳐진다. 화려한 불꽃과 신나는 음악이 어우러진 불꽃놀이는 발렌타인데이 분위기를 더할 예정이다. 특히 이번 불꽃놀이는 발렌타인데이가 아니더라도 연휴 기간 동안 매일 이어진다.

한편, 서울랜드는 눈썰매장과 빙어낚시 체험 등 겨울 콘텐츠도 운영 중이다. 서울랜드 눈썰매장은 방문객 누구나 이용할 수 있도록 일반 슬로프와 유아용 슬로프가 마련돼 있어 어린이는 물론 어른까지 스피드의 즐거움과 짜릿한 스릴을 동시에 느낄 수 있다. 또한 접근성이 뛰어난 서울 인근 지역에서 뜰채로 빙어를 낚아 올리는 빙어낚시 체험도 진행 중이다.

서울랜드 관계자는 “이번 ‘럽스타 서울랜드’는 연인뿐 아니라 친구, 가족 등 다양한 방문객이 함께 즐길 수 있도록 기획한 참여형 이벤트”라며 “특히 두바이쫀득쿠키를 비롯해 라이브 음악공연, AI 체험 등 다양한 프로그램을 마련했다”고 전했다. 이어 “서울랜드는 발렌타인데이를 시작으로 시즌별 테마 이벤트와 체험형 콘텐츠를 통해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 테마파크 경험을 지속적으로 확대해 나갈 계획이니 많은 관심을 부탁드린다”고 덧붙였다.

서울랜드와 관련한 문의는 서울랜드 홈페이지와 고객센터를 통해 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지