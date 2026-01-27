현대모비스 ‘원 클럽맨’ 함지훈, 이번 시즌 끝으로 농구화 벗는다

울산 현대모비스의 ‘원 클럽맨’ 함지훈(41·사진)이 이번 시즌을 끝으로 농구화를 벗는다.

현대모비스는 함지훈이 2025~2026 시즌을 마지막으로 현역 선수 생활을 은퇴한다고 27일 밝혔다.

현대모비스는 2007년 드래프트를 통해 입단한 이래 줄곧 한 팀에서만 활약한 함지훈의 공로를 인정해 2월6일 SK 나이츠와 원정 경기를 시작으로 은퇴 투어를 하기로 결정했다. 4월8일 울산 동천체육관에서 열릴 창원 LG와 홈경기에서 은퇴식을 진행한다.

함지훈은 구단을 통해 “은퇴 투어를 진행할 계획은 없었으나 함께 뛰어온 현역 선수들과 가족들에게 귀감이 되고, 농구 인생의 소중한 추억으로 남을 수 있을 것이라 판단해 은퇴 투어를 진행하기로 결정했다”고 밝혔다.

1984년생인 함지훈은 2007년 KBL 신인드래프트 1라운드 전체 10순위로 현대모비스에 입단했다. 단 한 번의 이적 없이 18시즌 동안 현대모비스에서만 뛰며 팀의 상징적인 존재로 자리매김했다.

그는 KBL 챔피언결정전 우승 5회를 비롯해, 2009-2010시즌 정규리그 MVP와 플레이오프 MVP를 동시에 수상하는 기염을 토했다. 특히 KBL 베스트5에 여러 차례 선정되며 개인 기량과 팀 기여도를 모두 인정받았다.

함지훈은 26일 기준 구단 통산 최다 8338득점을 기록했다. 정규리그 838경기, 플레이오프 88경기 출전 등의 기록으로 현대모비스 농구의 역사를 증명했다. 이번 시즌에도 33경기에 출전해 평균 12분18초를 소화하며 3.8점·2.3리바운드·1.8어시스트를 올렸다. 그는 오랜 시간 꾸준함을 유지하며 매 시즌 팀의 중심 역할을 수행했다. 함지훈이 승부처에서 보여준 노련한 경기 운영과 리더십은 팀의 중요한 자산이 됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지