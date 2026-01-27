광주·전남 행정통합 명칭 ‘전남광주특별시’ 합의…청사는 3원 체제 균형 운영

광주·전남 행정통합 특별시의 공식 명칭을 ‘전남광주특별시’로 하고, 청사는 기존 전남 동부청사·무안청사·광주청사를 균형 있게 운영하는 방안이 사실상 합의됐다. 통합 논의의 최대 쟁점이던 명칭과 청사 문제가 일정 부분 정리되면서 행정통합 논의가 본격적인 입법 단계로 속도를 낼 수 있을지 주목된다.

광주·전남 양 시·도는 27일 오전 국회 의원회관에서 ‘광주·전남 통합특별법 검토 4차 간담회’를 열고 특별법의 실효성과 완성도를 높이기 위한 핵심 특례 조항과 입법 전략을 논의했다.

김영록 전남도지사가 27일 서울 국회의원회관에서 열린 광주·전남 행정통합 특별법 검토 제4차 간담회에서 지역 국회의원들과 특별법에 대해 논의하고 있다. 전남도 제공

간담회에는 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장을 비롯해 시·도 실국장, 더불어민주당 김원이 전남도당위원장, 양부남 광주시당위원장, 지역 국회의원 18명 등 40여 명이 참석했다.

참석자들은 행정통합 특별시 명칭을 ‘전남광주특별시’로 하되, 대외적 약칭은 ‘광주특별시’로 사용하기로 의견을 모았다. 명칭을 둘러싼 민감한 지역 정체성 논쟁을 절충하는 방식으로 향후 법률안에 반영될 가능성이 크다.

청사 운영 방식도 통합의 상징성과 지역 균형을 고려해 전남 동부청사, 무안청사, 광주청사를 균형 있게 활용하는 3원 체제로 가닥을 잡았다. 주 사무소는 별도로 정하지 않고, 오는 7월 1일 출범을 목표로 하는 특별시장 권한에 맡기기로 했다.

전남도와 광주시는 명칭과 청사 문제라는 핵심 쟁점이 일정 부분 해소된 만큼 중앙정부와 국회를 상대로 전략적 설득에 나서 통합 특별법 제정을 본격 추진할 방침이다. 양 시·도는 통합을 통해 에너지·AI·첨단전략산업 등 지역 주력 산업의 국가 전략 거점화를 추진하고 재정·행정 특례 확보에 주력한다는 구상이다.

김영록 전남도지사는 “행정통합 특별시 명칭과 청사 운영 방향에 대해 상호 합의가 이뤄졌다”며 “합의 정신을 바탕으로 미래 지향적 논의를 이어가 통합 특별시가 국가 균형발전의 핵심 축으로 성장하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

