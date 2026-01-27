프로-스펙스, FC서울 2026 신규 유니폼 ‘Golden Stars’ 공개

프로-스펙스는 GS스포츠 산하 프로축구단 FC서울(이하 FC서울)의 2026 시즌 신규 유니폼 ‘Golden Stars’를 27일 공개했다.

이번 유니폼은 ‘가슴 위에 새긴 자부심’이라는 테마 아래, 1983년부터 이어져 온 FC서울의 헤리티지와 그 시간 속에서 팬들과 함께 일궈낸 6번의 우승 기록을 디자인에 담아낸 것이 특징이다. 프로-스펙스는 FC서울과 스포츠 디자인 전문 회사 라보나크리에이티브와 손잡고 이번 유니폼을 완성했다.

프로-스펙스는 FC서울의 정체성을 표현하기 위해 구단 고유의 블랙과 레드 스트라이프 패턴을 바탕으로, 서울월드컵경기장의 처마 패턴을 스트라이프 내부의 빗살 무늬 디테일로 형상화했다. 여기에 몸통 라인을 따라 골드 파이핑 디테일과 블랙 카라를 더해 완성도를 높였다.

특히 엠블럼 상단에 자리 잡은 6개의 황금빛 별 디테일은 1985년 첫 우승부터 현재까지 쌓아 올린 6번의 승리를 상징한다. 40여 년의 세월을 관통해 온 이 별들을 통해 FC서울이 가진 가치를 증명함과 동시에, 팀과 팬이 공유해 온 소중한 추억을 기념하고 찬란한 황금기를 이어 나가겠다는 의지를 담았다.

2026 FC서울 신규 유니폼 ‘Golden Stars’는 오는 2월 11일부터 프로스펙스닷컴, FC서울 공식 온라인 쇼핑몰, FC서울 팬파크에서 구매할 수 있다.

프로-스펙스 관계자는 “이번 2026 시즌 유니폼은 FC서울의 정체성과 그동안 쌓아 올린 승리의 역사를 표현하고자 했다”며, “선수와 팬들이 이 유니폼을 통해 하나로 연결되고, 가슴에 새겨진 황금빛 별처럼 찬란한 시즌을 함께 만들어 가기를 바란다”고 말했다.

