국힘 소장파 ‘대안과 미래’ “‘한동훈 제명’ 결정 재고해야”

국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 27일 “최고위원회의는 한동훈 전 대표를 제명한 윤리위원회의 결정을 재고해달라”고 밝혔다.

대안과 미래 간사를 맡고 있는 이성권 의원은 이날 정기모임 후 기자들과 만나 “장동혁 대표의 단식이 당의 통합과 혁신으로 이어지도록 노력해야 한다”라며 이같이 말했다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 지난 18일 유튜브 채널과 페이스북에 공개한 영상을 통해 당원게시판 논란과 관련한 사과의 뜻을 밝히고 있다. 한 전 대표는 당 윤리위원회가 자신을 제명 처분하기로 한 것은 “명백한 조작이자 정치보복”이라면서도 게시판 논란을 두고선 “국민과 당원들께 걱정을 끼쳐드렸다”며 고개를 숙였다. 유튜브 캡처

대안과 미래는 한 전 대표 측에도 지지자들의 집단행동을 자제해 달라고 주문했다. 이 의원은 “한 전 대표도 지지자들의 집회중지요청 등 당의 화합과 정치적 해법 모색을 위한 노력을 국민들과 당원들에게 보여줘야 한다”라며 “당내에서도 서로를 비난하고 적대시하는 일체의 언행을 중단해야 한다”고 요청했다. 그는 “보수의 힘은 통합과 헌신, 그리고 관용에서 나온다”고 덧붙였다.

전날 윤리위가 당원과 당 지도부를 비방했다는 이유로 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원에게 ‘탈당 권유’ 처분을 내린 것에 대해서도 우려의 목소리가 나왔다.

이 의원은 “지방선거를 앞두고 여권의 경우 통합이라는 덧셈 정치를 하는 상황에서, 우리는 오히려 내부에 있는 사람들조차도 제외하고 배제하는 정치가 맞느냐”고 반문했다. 그러면서 “당 밖에 있는 개혁신당하고 선거, 정치 연대를 하자고 하면서 우리 내부에 있는 사람들까지 배제하는 것은 지방선거 승리에도 바람직하지도 않고, 우리당을 지지하고 있는 상당수의 지지자들에게도 또 신뢰를 저버릴 수 있다는 우려가 나왔다”라며 “그런 큰 틀에 있어서 징계 부분에 대한 신중한 접근이 필요하다는 이야기를 나눴다”고 설명했다.

대안과 미래는 나아가 통일교·공천뇌물 ‘쌍특검’, 6·3 지방선거를 위한 연대와 외연 확장을 강조했다. 이 의원은 “쌍특검 관철을 위한 개혁신당과의 연대는 계속돼야 하며 향후 더 넓고 강고한 정책 연대, 더 나아가 선거 연대로 발전시켜 나가야 한다”라며 “이를 위해선 우리 당은 윤(윤석열) 어게인 등 잘못된 과거와 단절해야 하고 쌍특검 관철을 위한 보다 강고한 투쟁을 이어 나가야 한다”고 했다.

아울러 이 의원은 “더불어민주당 공천뇌물 의혹과 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 낙마 등 정치권의 고질적 부정 비리를 막고 정치에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위한 정치 개혁에 우리 당이 앞장서야 한다”며 “이를 위해 김병기 강선우 방지법, 이혜훈 방지법을 준비하도록 하겠다”고 말했다.

