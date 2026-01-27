‘3일에 1권씩’…강원대 다독상에 지구물리학전공 임지수 학생

3일에 1권꼴로 4년간 503권을 대출해 읽은 학생이 강원대가 주는 다독상을 받았다.

강원대는 춘천캠퍼스 미래도서관 대회의실에서 ‘다독상 수여식’을 개최했다고 27일 밝혔다.

임지수 학생이 강원대 다독상을 수상하고 있다. 강원대 제공

강원대는 교내 구성원들 독서 의욕을 높이고 건전한 독서 문화를 확산하기 위해 다독상을 수여하고 있다. 재학기간 도서관을 모범적으로 이용하며 꾸준한 독서를 실천한 학생을 선정한다.

이번 수상자는 자연과학대학 지구물리학전공 임지수 학생이다. 임지수 학생은 4년간 503권 도서를 대출해 읽었다. 전공분야 뿐만 아니라 다양한 분야 책을 섭렵하며 학문 탐구 정신과 성실함을 인정받았다.

특히 체계적이고 꾸준한 독서를 통해 인문학적 소양과 전공지식을 융합, 자기주도적 학습 역량을 키워온 점이 높이 평가됐다.

임지수 학생은 “독서는 세상을 바라보는 시야를 넓히고 스스로를 성장시키는 가장 좋은 스승”이라며 “앞으로도 책을 가까이하며 배움을 멈추지 않고 사회에 기여하는 인재가 되도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

김대기 도서관장은 “4년간 500권이 넘는 책을 읽으며 배움과 성장을 성실히 실천한 임지수 학생에게 깊은 존경과 축하의 박수를 보낸다”며 “앞으로도 학생들이 책에서 지혜를 얻고 창의적 인재로 성장할 수 있도록 독서환경 개선과 다양한 문화프로그램 운영에 힘쓰겠다”고 말했다.

