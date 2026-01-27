인천공항, 셀프백드랍 안면인식으로 이용 가능

인천국제공항공사는 안면인식 기술을 접목한 셀프백드랍 서비스를 시작했다고 27일 밝혔다.

셀프백드랍은 여객이 기기를 사용해 스스로 짐을 부칠 수 있는 자동 수하물 위탁 서비스다. 공항 운영 효율을 높이고 여객들의 출국수속시간을 단축시키는 데 중요한 역할을 하고 있다.

인천공항에서 한 여객이 26일부터 시작된 안면인식 셀프백드랍 서비스를 이용하고 있는 모습.

기존에는 이용객들의 탑승권을 스캔해 탑승정보를 인증하였으나 스캔 실패 시 지연 및 대기열 정체 등의 문제가 발생함에 따라 탑승권 또는 안면인식 중 하나를 선택하는 것으로 인증수단이 이중화됐다.

여객들은 ‘인천공항 스마트패스 모바일앱(ICN SMARTPASS)’에서 안면정보와 탑승권을 사전에 등록한 후 셀프백드랍에 설치된 카메라를 통해 얼굴을 인식시킴으로써 수하물을 직접 위탁할 수 있다.

해당 서비스는 △진에어 △에어서울 2개 항공사를 대상으로 26일부터 시행됐다. 이후 셀프백드랍 서비스를 제공하는 전체 항공사로 순차 확대될 예정이다.

현재 셀프백드랍 이용 항공사는 제1터미널의 제주항공, 티웨이항공, 이스타항공, 루프트한자, 스위스항공,제2터미널의 대한항공, 아시아나항공, 진에어, 에어서울, 델타항공, 에어프랑스, KLM네덜란드항공이다.

앞서 공사는 출국장과 탑승구까지 스마트패스를 단계적으로 확대 적용했으며 이번 셀프백드랍 안면인식 서비스 개시를 통해 출국 전 과정의 비대면 서비스를 보다 강화했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 안면인식 서비스 개시는 출입국 절차를 간소화하며 여객들의 셀프서비스 이용을 촉진시킬 것으로 기대된다”며 “앞으로도 공사는 여객 편의를 최우선으로 하여 세계 최고 수준의 공항 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

