SNT다이내믹스, 청년 엔지니어 중심 기술경영 혁신 가속화

SNT다이내믹스는 2025년 한 해 동안 기술연구소 연구원들이 발표한 연구논문과 기술보고서 총 71편을 심사해 우수 제출자를 포상했다고 27일 밝혔다.

SNT다이내믹스는 최근 5년간 신규채용한 청년 엔지니어 220명을 중심으로 연구개발과 품질역량 강화 활동을 적극 장려하며, 신성장동력 창조의 기술경영 혁신을 가속화하고 있다.

SNT다이내믹스 기술연구소장(왼쪽 다섯 번째)과 기술연구소 소속 엔지니어들이 표창식에서 기념사진을 촬영하고 있다. SNT다이내믹스 제공

2024년 입사한 김진봉 엔지니어의 ‘박격포 사격충격력을 모사하는 낙하 시험장치의 설계’ 연구논문이 대상을 받았다.

지난해 입사한 김동진 인턴사원의 연구논문이 우수 논문에 선정되는 등 청년 엔지니어들의 활약이 두드러졌다.

SNT다이내믹스는 연구원들의 K-방산 핵심기술 개발역량 고도화를 위해 우수 논문 제출자 포상을 지속 실시해오고 있다.

특히 올해부터는 ‘기술보고서 심의 제도’를 신설, 학술적 지식뿐만 아니라 연구개발 및 양산 과정에서 축적된 실무 중심의 기술지식에 대한 확대·재생산을 적극 장려하고 있다.

이와 함께 SNT다이내믹스는 개선활동 활성화를 통한 품질분야 역량 강화를 위한 ‘사내 개선활동 경진대회’도 개최했다.

이번 경진대회에서는 기술연구소 개발4팀 신입 연구원들이 주축이 된 ‘강철비’ 분임조가 최우수상을 차지했다.

강철비 분임조는 ‘선회베어링 국산화 개발을 통한 품질 확보 및 안정적 수급, 단가 절감’ 주제 발표로, 심사위원인 품질명장들로부터 높은 점수를 받았다.

SNT다이내믹스 관계자는 “청년 엔지니어들이 회사의 미래를 창조하고 이끌어갈 핵심 인재”라며 “연구개발 및 품질역량 강화를 통해 청년 엔지니어들을 글로벌 엔지니어로 육성해 나갈 것”이라고 밝혔다.

