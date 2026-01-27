삼성바이오에피스, 염증성 장질환 심포지엄…에피즈텍 최신 제형 소개

삼성바이오에피스는 24~25일 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 국내 소화기내과 전문의를 대상으로 염증성 장질환(IBD) 치료 분야의 최신 연구 및 임상 동향을 공유하는 심포지엄 ‘SYMBOL(Samsung Yearly Meeting for Better Outcome and Learning in IBD) 2026’을 개최했다고 27일 밝혔다.

삼성바이오에피스 사옥. 삼성바이오에피스 제공

이번 심포지엄은 크론병과 궤양성 대장염 등 염증성 장질환의 급변하는 치료 환경에 대응하고 최신 치료 전략을 학술적으로 논의하기 위해 마련됐다. 국내 소화기내과 분야 의료진 70여 명이 참석해 △환자 치료 및 관리 전략 △최신 치료 가이드라인 △임상 사례 중심의 실제 적용 방안에 대한 발표와 토론이 진행됐다.

삼성바이오에피스는 이번 심포지엄에서 염증성 장질환 치료에 활용 가능한 바이오시밀러 제품 ‘에피즈텍’(성분명 우스테키누맙)도 소개했다.

에피즈텍은 스텔라라의 바이오시밀러로, 면역반응 관련 신경 전달물질 인터루킨(IL)-12 및 23의 활성을 억제하는 기전을 통해 판상 건선, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염 등의 자가면역질환 치료에 사용된다.

삼성바이오에피스는 2024년 4월 국내 최초로 스텔라라 바이오시밀러 에피즈텍의 품목허가를 획득한 후 같은 해 7월 기존 스텔라라 대비 약 40% 낮은 약가로 출시했다.

지난 13일에는 국내에서 판매 중인 우스테키누맙 성분 의약품 중 최초로 ‘사전 충전 펜(PFP)’ 형태의 에피즈텍을 추가 승인받았다.

심포지엄에 참석한 삼성바이오에피스 정진한 상무는 “염증성 장질환 치료에 대한 최신 연구·임상 동향을 공유하기 위해 심포지엄을 개최했다”며 “앞으로도 현장 의료진과 꾸준한 학술 소통을 통해 환자들에게 최적의 치료 옵션을 제공할 수 있도록 지속 노력하겠다”고 전했다.

