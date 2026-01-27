PROFUSIO, 도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 예비창업리그 최우수상 수상

PROFUSIO(대표 주철민)가 지난 12월 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 개최된 국내 최대 규모의 창업경진대회 ‘도전! K-스타트업 2025’ 왕중왕전에서 예비창업리그 최우수상을 수상하였다.

중소벤처기업부를 비롯한 10개 정부 부처가 공동 개최한 이번 대회는 올해로 10주년을 맞이하였으며, 역대 최대 규모인 총 7,377개 팀이 참가해 369대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하였다. PROFUSIO는 예선리그와 통합본선을 거쳐 최종 왕중왕전에 진출한 30개 팀 중 기술력과 사업성을 인정받아 예비창업리그 2위에 해당하는 최우수상(상금 6,000만 원)을 거머쥐었다.

PROFUSIO는 물리 광학 이론과 인공지능(AI) 알고리즘을 결합한 ‘산술 광학 영상’ 기술을 전문으로 한다. 기존 광학 현미경의 물리적 한계인 영상 심도와 해상도 간의 상충 관계(Trade-off)를 극복하여, 고해상도를 유지하면서도 일반적인 수준보다 훨씬 깊은 입체적 깊이까지 관찰할 수 있는 2.5D 광학 검사 솔루션을 제공한다.

이러한 독보적인 기술력은 고정밀 계측이 필수적인 반도체 및 디스플레이 공정 검사는 물론, 내시경 진단 등 정밀 의료기기 분야와 AI 기반 디지털 병리 분석 시장에 이르기까지 폭넓은 산업 영역에서 혁신적인 대안을 제시하고 있다.

이번 대회에서 PROFUSIO가 선보인 핵심 아이템은 ‘물리-인공지능 융합 설계 기술을 적용한 고심도 고해상도 산술 광학 영상 장비’이다. 이는 기존 2D 기반 광학 현미경의 한계를 극복한 2.5D 광학 현미경 기술로, AI 기반의 복원/분석 솔루션을 결합하여 보다 정밀하고 입체적인 분석을 가능하게 한다. 특히 반도체 및 디스플레이 계측검사기기는 물론, 의료기기 분야에서도 혁신적인 검사 환경을 제공할 것으로 기대받고 있다.

이번 수상으로 PROFUSIO는 중기부 장관상과 함께 상금을 수여받았으며, 향후 2026년 예비·초기·도약패키지 등 정부 창업 지원사업 신청 시 서류평가 면제 또는 가점 부여와 같은 후속 지원 혜택을 받게 된다.

PROFUSIO 주철민 대표는 “역대 최대 경쟁률을 기록한 이번 대회에서 기술의 혁신성을 인정받아 최우수상을 수상하게 되어 기쁘다”며 “물리적 광학 기술과 인공지능의 융합을 통해 기존 시장의 검사 한계를 돌파하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 광학 및 AI 병리 분석 전문 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, ‘도전! K-스타트업’은 지난 2016년부터 유망 창업 아이템을 보유한 창업자를 발굴하여 시상하는 대한민국 대표 창업 등용문으로, 뤼튼테크놀로지스 등 다수의 혁신 기업을 배출하며 국내 창업 생태계 확산에 기여하고 있다.

